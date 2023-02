Cene didattiche dell’Accademia Alberghiera di Alba: l’occasione per dimostrare il proprio talento

SIAMO DAVVERO DIVENTATI ESPERTI?

Mi verrebbe da dire: "Non è la TV e nemmeno un video di You Tube, è la realtà".

Le tante trasmissioni sul cibo, la cucina, l’ospitalità, la preparazione e la riscoperta di piatti tradizionali o innovativi ci hanno resi un po’ tutti degli ^esperti^. In realtà degli esperti a metà.

Illusi di saper tutto o di saperci fare, di conoscere i segreti delle ricette o le caratteristiche più esoteriche dei vini. Poi chissà ...

Le cene didattiche organizzate da 'Alba Accademia Alberghiera' sono una palestra dove si allenano senza reti i ragazzi che hanno scelto di diventare cuochi e operatori di sala, senza la possibilità di rifare la scena.

LE CENE DIDATTICHE. UN’ATTIVITÁ DI TEAM

Funziona così.

Di buon mattino arriva nelle cucine dell’Accademia lo Chef, uno che sa fare il suo mestiere, uno 'stellato', aggettivo che in genere fa sorridere proprio loro. Facciamo che sia Federico Gallo, della Locanda del Pilone, com’è avvenuto lo scorso mercoledì 8 febbraio: ha un tema in testa 'Rivisitazioni d’autore'.

Deve gestire un gruppo di giovani che non conosce, eppure l’amalgama si crea, l’empatia funziona: tra pentole, mestoli e coltelli, tra verdure, farina e prosciutto, tra raccomandazioni, suggerimenti e qualche trucco da ^rubare^ il lavoro procede sempre più frenetico.

Impiegano tutta la giornata per preparare due antipasti, un primo, un secondo e un dolce, non banali ovvio, un menu studiato nei dettagli, ricco di commistioni con il nostro territorio: chi si ricorda più della Cisrà? Che c’azzecca il limone col coniglio?

Nel frattempo l’attività in sala va avanti, in cantina pure. Saranno una sessantina gli ospiti, suddivisi in mezza dozzina di tavoli. I giovani camerieri hanno il compito di imparare a servire, non a essere servitori, come diceva Roberto Benigni ne "La Vita è bella". Si impiatta, si stappano le bottiglie.

ARRIVANO GLI OSPITI

E poi arrivano davvero gli ospiti, non è la TV, nemmeno un Reel su Instagram.

Hanno giacche da sistemare, bicchieri da riempire, piatti ancora vuoti. C’è curiosità, un po’ di giusta tensione e di emozione negli occhi dei ragazzi di sala. Si comincia a mangiare, il servizio, non c’è altro aggettivo, è impeccabile.

Oggi non basta avere il grembiule macchiato di sugo e il Toque sulla testa, bisogna saper comunicare. Così a turno, gli chef e i sommelier del futuro spiegano come hanno preparato quell’insalata russa e perché le hanno abbinato un Alta Langa DOCG, come si migliora la “rotondità di un vino” e perché nocciola e zabaglione vanno particolarmente d’accordo.

Alla fine un meritato applauso, la gratificazione dell’aver fatto un buon lavoro.

È UN’OCCASIONE PER TUTTI. POI C’È TANTA FORMAZIONE…

Queste valenze sono importanti, a questo servono le Cene Didattiche. Tra grandi chef, che in un gruppo di giovani appassionati intravedono il talento che si porteranno nel loro ristorante, e ragazzi particolarmente ^ricercati^ oggi dal turismo enogastronomico, fortunati ad imparare sul campo e non davanti a uno schermo come si cucina, come si serve un vino, come si ha cura del cliente.

Garante di alta formazione per la ristorazione e il turismo nei territori Unesco di Alba, Langhe e Roero, Alba Accademia ha in cantiere offerte formative nuove e corsi di Housekeeping Manager e Ospitalità Emozionale, per migliorare ulteriormente e con professionalità gli standard qualitativi dell’accoglienza turistica.

Continuando con la formula vincente delle Cene Didattiche.

La prossima sarà martedì 28 febbraio. Lo chef è tenuto celato dal Direttore Generale Antonio Bosio, bocca cucita anche dal Responsabile dell’Accademia Mario Del Tetto. Un mistero da scoprire, partecipando.

Per info su Cene Didattiche e Attività Accademia:

https://albaaccademia.it/it/

informa@aproformazione.it

accademia.alberghiera@aproformazione.it

Telefono Apro Formazione: 0173-284922