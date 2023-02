Mondovì, parte il Carnevale, ma con qualche scaramuccia. Domani la sfilata a Breo

Il Carnevale di Mondovì è ufficialmente partito. Questa mattina, in municipio, è stata svelata la Bela, Elisa Terreno che affiancherà il Moro Guido Bessone per tutta la durata della manifestazione (leggi qui).

Una presentazione insolita quella andata in scena questa mattina che, oltre essere occasione per presentare i dettagli del programma e delle novità, ha lasciato spazio a qualche scambio di battute al vetriolo.

Il sindaco, Luca Robaldo, ha portato i saluti della Città, anticipando la volontà di Enrico Natta, presidente della Famija Monregaleisa, di cedere il testimone, dopo dieci anni al timonre del Carlevè.

"Vorrei ringraziare tutto lo staff della Famija Monregaleisa, i nuovi collaboratori, la segreteria e l'ufficio stampa." - ha dichiarato Natta - Come ha detto a più riprese il sindaco 'bisogna far legna con il fuco che si ha'. Il Carnvale è tutto meno che poco rilevante, è una manifestazione storica, importante, ma ha dei costi importanti, per non dire deleteri, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti per la sicurezza. Quando si superano le 5 mila persone bisogna affidarsi a un comitato di sicurezza e vigilanza che fa rispettare le normative alla lettera. I costi il Comune che, quest'anno ha dato meno degli anni passati, Fondazione CRC e 53 sponsor privati, credo che nessuna altra manifestazione abbia tutti questi sponsor, ma è comunque difficili".