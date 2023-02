Monforte d’Alba inaugura l’elisuperficie in notturna, per garantire il soccorso del 118 ma non solo [FOTO E VIDEO]

Monforte sempre più vicina al cittadino per quanto riguarda la salvaguardia della salute pubblica. Dopo l’installazione nei mesi scorsi di 5 defibrillatori nella cittadina langarola, con l’obiettivo per altro di formare la popolazione all’uso degli stessi, venerdì 10 febbraio con un atterraggio in notturna, è stata inaugurata l’elisuperficie dedicata principalmente al servizio di elisoccorso del 118.

Un risultato importante e di grande utilità per tutta l’area dell’unione dei comuni di Langa e Barolo e non solo, che permetterà agli operatori sanitari di intervenire al bisogno, in maniera più rapida ed efficace, su un territorio che dal punto di vista dell’emergenza sanitaria, presenta alcune difficoltà operative, essendo in prevalenza composto di strade tortuose e, nei periodi invernali, soggette a repentine variazioni climatiche.

La possibilità di offrire un servizio di soccorso d’urgenza sia di giorno che di notte, come dimostrato con l’atterraggio notturno inaugurale, nella gran parte delle condizioni climatiche, garantisce una maggiore sicurezza al cittadino in caso di necessità.

“E' un progetto importante – spiega il Sindaco di Monforte, Livio Genesio – per tutto il territorio, partito dal comune di Monforte insieme al comune di Roddino, con cui siamo riusciti a fare quest’area di atterraggio per le emergenze, ma non solo, verrà utilizzata anche a fini turistici. Siamo molto soddisfatti e contenti, perché riteniamo che sia un progetto utile anche a tutti i comuni limitrofi”.

L’elisuperficie è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione CRC, dei comuni di Monforte d’Alba e di Roddino e con il patrocinio di diversi soggetti, tra cui la Croce Rossa sede di Monforte d’Alba, la Protezione Civile di Monforte d’Alba, la Pro Loco e altri soggetti.

“L'elisoccorso è stata una delle innovazioni più importanti della medicina di emergenza per raggiungere tutta la nostra regione in tempi brevissimi – dice Luigi Aloi, presidente della sede albese della Croce Rossa Italiana - l'innovazione delle piazzole illuminate diffuse ha consentito questa opportunità anche in volo notturno, affiancando così h24 le nostre ambulanze presenti su tutto il territorio. La Croce Rossa di Alba con tutte le nostre sedi ha da sempre affiancato le amministrazioni locali nella realizzazione di queste infrastrutture, che riteniamo essenziali per essere rapidi ed efficaci. Oggi, oltre ad Alba, Montà e Neive già operative, possiamo ringraziare di avere un servizio attivo e sicuramente di grande utilità, anche a Monforte”.

Alla cerimonia, oltre alla nutrita presenza di cittadini e bambini e quella del primo cittadino, Livio Genesio, hanno partecipato i sindaci dei comuni di Novello, Roberto Passone, Roddino, Luciano Manera, Castiglione Falletto, Paolo Borgogno, Barolo, Renata Bianco, Serralunga, Sergio Moscone, Monchiero, Riccardo Ghigo, Rodello, Franco Aledda, il presidente della Fondazione CRC, Ezio Raviola e Massimo Gula, consigliere della Fondazione CRC, inoltre una rappresentanza della Croce Rossa Italiana, dell’unità territoriale di Monforte d’Alba afferente al comitato locale di Alba, gli uomini della Protezione Civile di Monforte d’Alba e i ragazzi della Pro Loco di Monforte d’Alba, che oltre ad essere partner dell’iniziativa, hanno anche offerto un piccolo buffet ai presenti.

A capitanare la squadra di operatori che ha effettuato l’affascinante e suggestivo volo notturno, il dottor Roberto Vacca, responsabile dell’elisoccorso del Piemonte.