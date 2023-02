Sanremo, Bergesio (Leg)a: “Un contadino non è un fallito ma un custode del nostro territorio”

“Un contadino non è un fallito ma un custode del nostro territorio. Fallisce maldestramente chi, per cercare visibilità, fa stupida ironia sul sudore di questi uomini e donne ricchi di valori e dignità! E lo fa di fronte a milioni di telespettatori che pagando il canone vorrebbero un Festival che svolga seriamente un servizio pubblico”. Così il Senatore piemontese della Lega, Giorgio Maria Bergesio commenta il monologo del comico Angelo Duro che nel corso di una delle serate del Festival di Sanremo ha definito “falliti” i contadini.

Bergesio conclude: “Un monologo offensivo e antistorico che non rispetta una categoria che garantisce cibo in tavola a tutti. Anche al comico stesso. E nessuno ha chiesto scusa. In questi giorni tanti giovani laureati, imprenditori agricoli, mi hanno segnalato la loro totale contrarietà alle parole del comico. Cibo e filiera agroalimentare non arrivano dal nulla ma dalla fatica quotidiana di oltre 740.000 imprenditori agricoli. Questa filiera arriva alla tavola generando 530 miliardi di Pil. Basta monologhi che discreditano chi fatica ogni giorno e anche nel corso della pandemia ha continuato senza sosta il suo lavoro!”.