Dronero piange Sara Migliore, titolare della merceria “da Giulia”

A Dronero, sono in molti sconcertati per la morte di Sara Migliore.

Di anni 45, era titolare della merceria “da Giulia”, aperta poco più di un anno fa in via Roma a Dronero. Negozio che era stato per lei il sogno realizzato, dedicato a sua figlia Giulia.

Pochi mesi fa, la decisione di cedere l’attività a causa purtroppo di difficili condizioni di salute ed il pensiero più importante rivolto come sempre alla sua piccolina.

Giulia, di quasi 6 anni, che fin da quand’è nata è un vulcano di energie e che di lei, mamma Sara, raccontava ogni volta commuovendosi: per sempre la sua forza, la sua gioia più grande.

Sara Migliore resterà nel cuore del marito Aldo, dell’adorata figlia Giulia, della mamma Imelda, del papà Francesco, di Romina con Roberto e Filippo, di Alice con Walter e Adele e dei parenti tutti.

Provenienti dall’abitazione a Roccabruna, i funerali avranno luogo lunedì 13 febbraio, alle ore 14.30, nella parrocchia di Dronero.

I familiari chiedono no fiori ma opere di bene ed anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore. Un ringraziamento particolare desiderano rivolgerlo alla dottoressa Resta, ai medici e infermieri delle cure palliative di Busca.