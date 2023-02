I possibili sviluppi del conflitto in Ucraina secondo il generale Bertolini

La guerra in Ucraina poteva essere fermata grazie ai negoziati e invece va per le lunghe, perché ogni tentativo di mediazione è stato fatto saltare. A differenza di quanto pronosticato dai politici e dagli esperti occidentali, la Russia non solo non è crollata su sé stessa, ma oggi è in condizione di raggiungere i suoi obiettivi. Tali sviluppi erano dati per possibili già mesi fa dal generale di Corpo d’Armata in ausiliaria ed ex comandante della Brigata Folgore Marco Bertolini, che in una lunga intervista al sito Strumenti Politici aggiunge la spiegazione tecnica degli aspetti militari della questione. Racconta le tre fasi del conflitto, da quella condotta con finalità essenzialmente politiche a quella attuale in cui si prepara l’offensiva di una delle due parti. A qualcuno conviene una guerra prolungata, ma nessuno vuole un’escalation totale, che porterebbe al disastro sia l’Occidente che la Federazione Russa. Quindi vi sono tentativi di negoziazione, pur non ufficiali o smentiti. Pare che alla Russia sia stato offerto di tenersi un quinto dell’Ucraina, corrispondente di fatto ai territori già sotto il controllo di Mosca. Ma se i russi non si fidano delle proposte americane, a questo punto potrebbero volere prendere Odessa e chiudere gli sbocchi ucraini sul Mar Nero. In questo modo determinerebbero una sconfitta soprattutto per le multinazionali che in Ucraina hanno il controllo della produzione e dell’esportazione dei cereali e degli altri beni prodotti nel Paese. Proprio per questo motivo a certi gruppi occidentali conviene fermare la Russia adesso e con le buone. In queste settimane, però, si sta concretizzando l’ipotesi di uno sfondamento delle linee di difesa ucraine nella zona orientale. Se le truppe russe riuscissero a oltrepassare con successo le linee ad ovest del Donbass, conquisterebbero un vantaggio militare forse decisivo.