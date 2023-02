Carnevale di Mondovì: divieto di vendita e consumo sulla pubblica via di bevande alcoliche

In occasione della sfilata del Carnevale di domenica 12 febbraio a Mondovì, sono in corso di adozione, come per le precedenti edizioni, due ordinanze sindacali con validità esclusivamente limitata alle aree interessate dalla manifestazione e alle aree limitrofe.

La prima ordinanza recante il divieto di introdurre, trasportare, detenere recipienti in vetro, lattine e altri contenitori idonei all’offesa sulla pubblica via e il divieto di vendita e somministrazione di bevande in recipienti in vetro, lattine e altri contenitori idonei all’offesa all’esterno degli esercizi. Resta consentita l’attività di somministrazione in tali recipienti all’interno dei locali, esclusi i dehors.

La seconda ordinanza recante il divieto, dalle ore 12 alle ore 19:

di vendere i seguenti oggetti: petardi, bombolette spray schiumogene, spray urticanti, manganelli, fialette puzzolenti, polverine puriginose ed ogni altro simile oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone; di trasportare, detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: petardi, bombolette spray schiumogene, manganelli, fialette puzzolenti, polverine puriginose, biciclette, pattini, overboard, borse e zaini di dimensioni superiori ai 15 litri, valigie, trolley, coltelli, materiali esplosivi, caschi, bombolette spray e spray urticanti, ombrelli, aste e bastoni da selfie, polverine pruriginose, droni radiocomandati ed ogni altro simile oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone; della somministrazione, della vendita e del consumo sulla pubblica via di bevande alcoliche con gradazione superiore a 10 gradi.

La “Famija Monregaleisa”, associazione organizzatrice della manifestazione, adotterà le idonee procedure di controllo e vigilanza.