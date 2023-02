Per "Portami lassù" di Cristina Giordana una menzione al concorso Casa Sanremo Writers 2023

Non ha vinto, ma è stata comunque tra i cinque finalisti della Sezione Opere Edite del Concorso letterario Casa Sanremo Writers 2023.

La cuneese Cristina Giordana era a Sanremo, oggi, per assistere alla premiazione del concorso, al quale ha partecipato con "Portami lassù". Il suo romanzo, che racconta la vera storia di Luca Borgoni, figlio dell’autrice, deceduto a seguito di un incidente in montagna nell’estate del 2017, è stato selezionato tra centinaia di opere.

Un lungo lavoro di lettura e selezione per la giuria, che ha premiato il romanzo "La Cala: 100 giorni nelle prigioni libiche" di Giuseppe Ciulla.

Cristina Giordana ha ritirato un attestato di merito in Casa Sanremo al Palafiori, consegnato dal presidente Rossulillo e da alcuni giurati del concorso.

Contenta e soddisfatta, non aveva idea di dover competere con così tante opere.

"Questo è l’ennesîo regalo di "Portami lassù". Per noi è molto più di un libro, è la prosecuzione di una vita. La nostra più grande soddisfazione è aver prolungato l’esistenza del libro con l’autopubblicazione. Sono davvero contenta", commenta l'autrice., che ha scritto non una storia lacrimevole, ma un grande omaggio per ricordare con il sorriso una persona straordinaria che purtroppo non c’è più.

Gli scrittori finalisti, oltre al vincitore Ciulla e lla cuneese Cristina Giordana, erano Luca Albanese, Chiara Albertini e Tiziana Paciola.