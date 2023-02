Saluzzo, alla Castellana le chiavi della città: e Carnevale sia! [FOTO]

"E Carnevale sia!". Parola di Ciaferlin.

Alle 17 dal balcone del palazzo comunale, presentata dal sindaco Mauro Calderoni, si è affacciata la 70° Castellana del Carnevale di Saluzzo: Liliana Chiapello. Canti e applausi di maschere e cittadini l’hanno salutata. Nella prima foto di gruppo eccola con “Ciaferlin” Aurelio Seimandi, le damigelle Viola Blaganò e Giulia Ciccone e i ciaferlinot Massimo Barroero e Matteo Borghino.

Sorridente e, orgogliosa interprete della nobile maschera femminile, è scesa in corteo in un abito molto ammirato firmato da Bruna Couture dello show room omonimo di via San Nicola, per il secondo anno stilista delle castellane. “Mi sono ispirata alla moda marchionale, che le eroine dell’affresco del castello della Manta presentano, in un mix di mia creatività". Velluto e broccato, enfatizzato gli ampi volumi dell’abito di un color verde acqua cangiante, con mantella e cerchietto abbinati.

L’abito è donato come da tradizione dalla Confcommercio Saluzzo e Zona.

Passaggio nodale dell’investitura: la consegna delle chiavi della città da parte del primo cittadino, è avvenuta in pieno centro sul palco di piazza Vineis, dove la colorata parata di maschere preceduta dalla banda musicale è giunta.

I saluti e i grazie di Carlotta Giordano presidente della Fondazione Bertoni ( l’Ente Organizzatore) hanno ricordato che lo storico Carnevale saluzzese, torna alla sua normalità dopo gli anni di Covid, ed entra nel vivo, della sua 95° edizione in sodalizio con il Carnevale di Rivoli (nella 5°edizione del Carnevale delle 2 Province) e con una new entry nel circuito, il Carnevale di Barge.

A segnare il ritorno alla tradizione anche le visite del sorriso in scuole e case di riposo che il gruppo di maschere inizierà da lunedì.

La serie degli omaggi è iniziato dalla Castellana 2022 Manuela Tosello, con il gruppo delle Signore del Carnevale precedenti. Un ruolo che non si dimentica e crea legami d’amicizia, espresso da tutte nel brano “Castellana” cantata da Paola Secchi. Presenti oltre un centinaia di maschere con Gianduia e il Conte Verde, maschere dei paesi vicini e maschere dei borghi di Saluzzo.

Per Liliana Chiapello altri fiori e doni simbolici per il suo ruolo. Domani, domenica 12 febbraio, dopo la partecipazione di stasera al veglione del Palacrs, la sua agenda si aprirà con uno degli appuntamenti clou del Carnevale.

Dalle 14.30 a Saluzzo si svolgerà la sfilata di carri/gruppi mascherati del 6° Carnevale degli Oratori.

La scena sarà tutta per i bambini e animatori degli oratori di Saluzzo (Don Bosco), Verzuolo, Rossana/Piasco, Dronero/Roccabruna e Moretta.

Rivoli vedrà invece, sempre domani, dalla stessa ora vedrà la parata dei carri allegorici di cartapesta che sfileranno in pieno centro a Saluzzo domenica 19 febbraio.

Il programma del primo week-end di festa avrà un’appendice mercoledì 15 febbraio, a Barge: dalle 20, sotto l’ala mercatale presso il padiglione riscaldato si terrà la “Cena delle maschere” e l’investitura di Gian e Gina Barge, le maschere della città.