Gianna Gancia: “Ridiamo un’anima a questa nostra Europa”

Salone del circolo Interno Due di Saluzzo gremito ieri sera, venerdì 10 febbraio, per l’incontro con l’europarlamentare della Lega Gianna Gancia, promosso dal consigliere regionale Paolo Demarchi, suo compagno di partito.

In platea tanti sindaci, amministratori dell’area saluzzese (ma non soltanto) insieme ad esponenti del mondo produttivo, dall’agricoltura all’artigianato.

Ad introdurre l’intervista, condotta dalla direttrice di TeleGranda Daniela Bianco, è stato il capogruppo in Consiglio comunale a Saluzzo Domenico Andreis.

Evitando slogan e retorica di partito, Gianna Gancia – interloquendo con la giornalista – ha messo in evidenza luci ed ombre della complessa istituzione europea con la quale i privati cittadini e tutti i comparti dell’economia nazionale si devono relazionare quasi quotidianamente.

“L’Europa – ha detto l’eurodeputata – incide nella nostra vita più di quanto ce ne accorgiamo. Ha ripercussioni sulle nostre scelte e sulle nostre aziende.

L’Italia – ha però osservato - non è ancora adeguatamente strutturata per stare in Europa, tuttavia è importante esserci perché questo è un crocevia dal quale passano decisioni fondamentali dalle quali non si può prescindere”.

Dopo essersi soffermata sull’importanza dell’UE nel periodo della pandemia, l’europarlamentare ha ribadito “che sono giusti gli obiettivi perseguiti in materia energetica, anche se – ha affermato – i singoli Paesi vanno meglio accompagnati in questo percorso”.

Gianna Gancia, già presidente della Provincia di Cuneo ed ex consigliere regionale in Piemonte, siede – unica cuneese - nel Parlamento Europeo dal 2019.

Nel suo intervento non ha minimizzato le difficoltà dell’Unione Europea, “i cui ingranaggi di funzionamento – ha sostenuto – andrebbero semplificati per renderla maggiormente operativa”, ma ha anche messo in evidenza i due grandi limiti del nostro Paese.

“Siamo sorvegliati speciali per via del nostro grande debito pubblico e se non sedessimo nel consesso europeo – ha annotato – forse avremmo corso il rischio di fallire. Poi – ha ancora aggiunto – pesa la mancanza di una politica industriale nazionale, che rende difficile far sentire la nostra voce a fronte ad un asse franco-tedesco che invece, su questo fronte, si mostra compatto e determinato”.

Paolo Demarchi ha richiamato l’attenzione sulla grave crisi che sta attraversando il comparto frutticolo sia per ciò che concerne i prezzi dei prodotti, sia per via delle rigide norme che regolano il mercato del lavoro del settore.

Gancia ha assicurato il suo impegno a portare le esigenze emerse dal recente “Tavolo della frutta”, svoltosi la scorsa settimana a Lagnasco, nelle opportune sedi.

L’eurodeputata ha poi ancora risposto ad alcune domande che le sono giunte dai sindaci della zona, in particolare a proposito della mancanza di coordinamento sulle domande dei fondi europei, come ha evidenziato il sindaco di Revello, Daniele Mattio.

Sollecitata da Daniela Bianco, che la invitava ad un messaggio di speranza, Gianna Gancia ha concluso la serata con queste parole: “Dobbiamo realizzare una comunità federale di popoli, arrivando a superare quella degli Stati. Ma per far questo – ha ammonito - dobbiamo necessariamente ridare un’anima a questa nostra Europa”.