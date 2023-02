Ancora due giorni per raccogliere medicinali per la missione di Padre Miraglio ad Haiti

Ancora due giorni per raccogliere i farmaci da banco per la missione di padre Massimo Miraglio ad Haiti. La XXIII “Giornata Nazionale di Raccolta dei Farmaci”, manifestazione che cade a febbraio e invita i cittadini a donare uno o più farmaci per gli enti caritativi del territorio, è iniziata martedì 7 febbraio e si conclude lunedì 13 febbraio.

La Farmacia Sant'Andrea di Borgo San Dalmazzo, nel quartiere di Gesù Lavoratore (in via Po 43), aderisce al progetto e ha scelto per il quarto anno di donare tutti i farmaci al padre camilliano di origini borgarine

Padre Massimo Miraglio è in missione ad Haiti da anni. La sua base operativa è Jérémie, piccola cittadina di provincia, dove è mente e braccia del progetto per l’Ospedale per la Cura delle lesioni Cutanee (CLC) Saint Camille. Nel 2022 ha iniziato a seguire un villaggio di montagna a 7/8 ore di viaggio da Jérémie con l'obiettivo di portare un piccolo ambulatorio e l'abduzione dell'acqua, poi i lampioni solari per dare un minimo di luce a questo pianoro.

Sarà a disposizione dei clienti un elenco di farmaci da banco più utili alla missione del padre camilliano. I volontari del Banco Farmaceutico saranno presenti ancora domenica mattina, e lunedì al pomeriggio. Venerdì 10 e sabato 11 febbraio era presente, tra i volontari, anche la mamma di Padre Massimo, Silvia Miraglio.