Calcio Serie D: 27^giornata nel girone A, Bra-Chisola e Stresa-Fossano

Il girone A di Serie D si appresta a vivere la 27^giornata di campionato (ottava di ritorno).

Il Bra di Floris, reduce dalla bella vittoria sul campo del Derthona, cerca continuità nella sfida casalinga contro il Chisola.

Il Fossano, che nel turno infrasettimanale non è sceso in campo a causa del rinvio della partita con il Gozzano, fa visita allo Stresa, penultimo in classifica ma con 12 punti in più dei blues.

Sestri lanciato verso la vittoria del girone: la capolista riceve il Derthona mentre la Sanremese ospita il Pinerolo.

Fischio d'inizio alle 14.30 ad eccezione di Fezzanese-Castellanzese e Sestri Levante-Derthona (ore 15).

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Chisola: Mario Leone di Avezzano

Castanese-Borgosesia: Riccardo Dasso di Genova

Fezzanese-Castellanzese: Giovanni Castellano di Nichelino

Gozzano-Pont Donnaz: Giuseppe Costa di Catanzaro

Legnano-Asti: Fabrizio Arcidiacono di Acireale

Ligorna-Chieri: Gabriele Cortale di Locri

Sanremese-Pinerolo: Nicolò Rodigari di Bergamo

Sestri Levante-Derthona: Cristiano Ursini di Pescara

Stresa-Fossano: Michele Piccolo di Pordenone

Vado-Casale: Alessandro Nicolai di Pordenone

CLASSIFICA: Sestri 63, Sanremese 53, Ligorna 46, Bra, Vado* 43, Asti 40, Gozzano* 38, Castellanzese 36, Derthona 35, Chieri, Legnano 34, Pont Donnaz 33, Fezzanese 32, Borgosesia* 31, Pinerolo 30, Castanese 26, Chisola, Casale 22, Stresa 20, Fossano* 8

* una partita in meno