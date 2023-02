Da Cuneo al palco dell'Ariston: l'oboista Amanda Coggiola nell'orchestra del Festival [VIDEO]

Amanda Coggiola, musicista cuneese di 27 anni, quest'anno è per la prima volta sul palco dell'Ariston, tra i musicisti della prestigiosa orchestra del Festival di Sanremo.

Amanda suona l'oboe, è diplomata al conservatorio Ghedini di Cuneo, traguardo raggiunto a 19 anni con il massimo dei voti.

Difficilissimo riuscire ad incontrarla qui in città, impegnata tutto il giorno. Ieri, impegnata per le prove dei duetti, ci ha parlato della bellissima avventura che sta vivendo e della grande macchina sanremese, della quale quest'anno è parte.

Per lei un'esperienza davvero unica, un'opportunità di crescita umana e professionale, come ha raccontato lei stessa, "felice e onorata per quanto sta vivendo".