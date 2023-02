Volley A2/F: l’ex Venco prepara la trappola per il Puma! La Lpm Bam Mondovì domani nella tana del Bsc Sassuolo

Trasferta ad alto rischio per la Lpm Bam Mondovì, che nella 8^ giornata di ritorno della regular season di A2 femminile domani renderà visita alla Bsc Materials Sassuolo degli ex Maurizio Venco e Karola Dhimitriadhi. Una gara che metterà di fronte due squadre forti e in gran forma.

Se le ragazze di Solforati sono reduci da 5 vittorie consecutive, infatti, non è da meno il Sassuolo. Nelle ultime 9 partite la squadra emiliana ha ottenuto otto vittorie e una sola sconfitta, quella casalinga contro la capolista Itas Trentino (0-3). A guardare la classifica quello di domani appare come uno spareggio per il quarto posto del girone A, ma più che alla posizione le due squadre penseranno soprattutto a incrementare il proprio bottino punti in vista dell’accesso alla Pool Promozione, che da domani potrebbe già essere conquistata matematicamente.

All’andata le Pumine s’imposero con il punteggio di 3-1, ma in quella occasione il Sassuolo era privo della "punta di diamante" Aurora Pistolesi, che domani invece sarà regolarmente in campo. La squadra di Venco gioca una pallavolo veloce e spesso poco prevedibile. Per le Pumine, dunque, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e saper pazientare contro un avversario solido anche in fase difensiva.

La squadra monregalese è partita oggi per il ritiro emiliano e domani sarà supportato anche dal caloroso tifo degli Ultras Puma, che partiranno in mattinata per raggiungere la cittadina emiliana. Quanto alle scelte di formazione, coach Solforati deciderà solo all’ultimo il sestetto base. La palleggiatrice brasiliana Ana Tiemi Takagui è vicina al pieno recupero, ma il tecnico pesarese potrebbe comunque confermare in regia Beatrice Giroldi.

Gli arbitri dell’incontro saranno entrambi abruzzesi con Alberto Dell’Orso (Pescara) ed Eleonora Candeloro (Pescara). Il match sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Al Pala Paganelli di Sassuolo il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.