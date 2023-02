Festa dell'Atletica, tutti i premiati del 4 marzo

Sarà una grande giornata di festa per l'atletica piemontese quella del prossimo 4 marzo. Saranno infatti davvero tanti gli atleti e le società premiate in occasione della Festa dell'Atletica 2022, che prenderà il via a partire dalle ore 14.00 presso il J Hotel di Torino (Via Traves 40).

Come ogni anno, in questa occasione verranno assegnati gli Oscar dell'atletica regionale, le massime onorificenze del Comitato Regionale.

Di seguito l'elenco:

TESSERA D’ORO: Fabrizio Ricca (Assessore allo Sport Regione Piemonte)

PREMIO ARUGA AL DIRIGENTE: Flavio Bellone (Atl. Canavesana)

OSCAR TECNICO: Serena Putinati (Novatl. Chieri)

OSCAR ATLETICO FEMMINILE: Giovanna Selva (Sport Project VCO)

OSCAR ATLETICO GIOVANILE FEMMINILE: Agnese Musica (Novatl. Chieri)

OSCAR ATLETICO MASCHILE: Elia Mattio (Pod. Valle Varaita)

OSCAR ATLETICO GIOVANILE MASCHILE: Francesco Mazza (Atl. Saluzzo)

RICONOSCIMENTO CESARE DE MATTEIS (master)

FEMMINILE: Carla Primo (ASD Borgaretto 75)

RICONOSCIMENTO CESARE DE MATTEIS (master)

MASCHILE: Alberto Pio (Amatori Masters Novara)

OSCAR PRESS: Carlo Pasquali (ECO Risveglio)

PREMIO ROCCA GGG: Anna Teresa Mancino

Saranno poi consegnati premi speciali a tutti gli atleti, assoluti e master, che nel corso della stagione 2022 si sono particolarmente distinti o hanno ottenuto un record italiano/MPI di categoria:

- Andrea Rostan (Atl. Saluzzo)

- Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino)

- Simone Bertelli (Safatletica Piemonte)

- Mattia Jason Ndongala (Sisport)

- Francesco Paderno (Amatori Masters Novara)

- Benito Bertaggia (Zegna)

- Rosetta La Delfa (UGB)

- Francesca Iuri (Vittorio Alfieri Asti)

- Valeria Straneo (Azalai)

- Giuseppina Comba (Amatori Masters Novara)

- Antonella Giulivi (Atl. Asti 2.2)

- Maria Grazia Navacchia (Gate Cral Inps)

- Marinella Satta (ASD Borgaretto 75)

- Giuseppe Damato (ASD Borgaretto 75)

- Franco Dossena (Atl. Novese)

- Vincenzo La Camera (Atl. Novese)

Saranno poi premiati i campioni italiani e maglie azzurre assoluti e master. Riconoscimenti anche per le società laureatesi campioni italiane 2022 nelle rispettive specialità (Podistica Valle Varaita e Atletica Saluzzo) e per tutte le società vincitrici dei Trofei e dei Campionati Regionali.

Verranno anche effettuate le premiazioni individuali di tutti i Trofei FIDAL Piemonte (EcoGiò, CorriGiò, Eco Piemonte, CorriPiemonte, Grand Prix Ultra, Grand Prix Marcia). Sarà effettuata inoltre la premiazione del Campionato Regionale di Maratona 2022, svoltosi a Trino (VC) lo scorso 4 dicembre (premiati i vincitori assoluti e le categorie master).

Consegnati infine i premi agli atleti master vincitori del Trofeo Stadion 192 per l'attività in pista.