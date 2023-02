Cuneo, cresce l’associazione Donne per la Granda con sette nuove socie

Una giornata all’insegna delle donne, in pieno spirito d’amicizia e condivisione. Un biglietto da visita che, unito al prestigio e alla mission dell’associazione Donne per la Granda, ha dato subito i suoi frutti. È così, infatti, che sabato 28 gennaio, al ristorante “Le Petit Papillon” di San Rocco Castagnaretta, sono state accolte sette nuove socie, con il sodalizio ora arrivato a quota 353.



Sono: Cesarina Gasco di Mondovì; Gabriella Malfanti di Collegno; Sabina Silvestro di Cuneo; Marina Ferrero, di Nizza Monferrato; Silvana Agosto di Borgo San Dalmazzo; Isabella Giuliano di Cuneo; Nicoletta Salomone di Vottignasco.



Altra novità in seno all’attività associativa riguarda la giovane Elisabetta Lora di Castelrotto di Guarene, che è entrata a far parte del Consiglio direttivo, come referente del settore agricoltura, aggiungendo un tassello importante nell’investimento in fatto di competenza e professionalità.



La visione di un mondo in cui si possa esprimere il valore dell’altra metà del cielo è ciò che anima, infatti, tutte le socie, le quali si adoperano nella progettazione ed attuazione di interventi in favore delle donne del nostro territorio, sul lato umano, sociale e culturale.

In questo senso, la presidente Giovanna Tealdi, nel ringraziare tutti i presenti, ha espresso la propria soddisfazione per l’intensa attività programmata, condivisa entusiasticamente anche dal direttivo.



Tante le iniziative e le sorprese che bollono in pentola, talmente tante che è impossibile segnalarle tutte. Possiamo solo dire che il 2023 si annuncia davvero scoppiettante e non mancheranno aggiornamenti a proposito dei vari progetti. Stay tuned.