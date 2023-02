Il vice sindaco di Rifreddo a Roma per il seminario sulla Gestione PNRR e programmazione locale 2021-2027

Si è svolto dal 2 al 4 febbraio il seminario tematico residenziale “Gestione delle risorse del PNRR e programmazione 2021-27 in ambito locale” organizzato da PUBLICA-Scuola Anci per giovani amministratori in collaborazione con LUISS – School of Government.

All’appuntamento del 2,3 e 4 febbraio a Roma, hanno preso parte Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali, under 36, tra cui il vicesindaco di Rifreddo, insieme ad altri amministratori piemontesi tra cui il consigliere comunale di Cardè Ponsi Alessandro, il sindaco di Ronco Canavese Lorenzo Giacomino e il consigliere comunale di Oviglio Leonardo Saggiorato.



Il seminario ha avuto l’obiettivo di fornire un approfondimento sullo stato di attuazione del PNRR italiano, sulle prospettive di rimodulazione sul tavolo del governo e sull’avvio della nuova programmazione della politica di coesione 2021-2027 in vista dell’attuazione dei programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) a partire dal 2023 per quanto concerne l’accompagnamento alla duplice transizione ecologica e digitale, anche le strategie di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione. Dall’altro lato sono state prese in esame le sfide connesse alla sostenibilità in particolare delle aree industriali, il loro grado di attrattività per nuovi investimenti e alcune buone pratiche per sensibilizzare le imprese e i comuni.



Il seminario è stato coordinato dal professore Luciano Monti, Docente di Politiche dell’Unione Europa presso la Luiss e Componente del Comitato per la Valutazione generazionale delle politiche pubbliche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ha visto la partecipazione di numerose personalità formate sulle tematiche del PNRR e di economia e amministrazione pubblica.



“Un esperienza formativa - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - di grande confronto con numerosi amministratori provenienti da tutta Italia sulle tematiche del PNRR e sulla sua attuazione nel nostro paese. I relatori hanno contribuito a rispondere a numerosi quesiti sottoposti alla loro attenzione sulle difficoltà legate all’attuazione dei progetti PNRR e hanno dato una panoramica ampia e interessante sui futuri aspetti dei programmi operativi PON e quelli regionali POR, oltre ad aspetti di gestione sanitaria pubblica delle zone interne”.