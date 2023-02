Viaggio nell'ostetricia del 'SS.Annunziata' di Savigliano: "Puerpere mai sole, il reparto è totalmente sicuro" [VIDEO]

I primi mesi di vita di un neonato e il rapporto tra i genitori (in particolar modo la mamma), come sappiamo, è balzato agli onori della cronaca dopo il triste episodio occorso all’ospedale Pertini di Roma all’inizio dell’anno: la morte prematura di un bimbo tre giorni dopo la nascita, soffocato durante l’allattamento al seno dalla mamma, addormentatasi.



La struttura di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Savigliano e il suo direttore dottor Luciano Chiarolini hanno voluto illustrare le iniziative messe in campo dal nosocomio saviglianese, che in quanto a trattamento post-parto e attenzione alle puerpere può davvero vantare una tradizione di lungo corso: “Mi sento in dovere di rassicurare le mamme circa i protocolli messi in atto presso questo ospedale proprio per evitare alle puerpere gli aspetti più faticosi del dopo nascita, e per poter invece pienamente e serenamente giovare dell'enorme vantaggio di un precoce e prolungato contatto con il neonato, in totale sicurezza”.

– ha detto Chiarolini -”.

Da tempo la neonatologia di Savigliano produce e consegna istruzioni operative mirate alla prevenzione dell’S.U.P.C. (il Sudden Unexpected Postnatal Collapse), che prevedono una specifica istruzione dei neogenitori circa la corretta pratica del ‘pelle-a-pelle’, e nelle quali è più volte ribadita la necessità di interrompere tale pratica per permettere un adeguato riposo materno o, comunque, in qualsiasi condizione in cui non si possa garantire una sufficiente sorveglianza: in tali situazioni il neonato viene posto a riposare nella culletta o affidato al personale del nido.



“In tali istruzioni operative è condivisa con le raccomandazioni della letteratura internazionale la dissuasione del co-sleeping (dormire assieme) – aggiunge il direttore - . La pratica del bed-sharing (condivisione del letto) è poi accettata solo se desiderio dei genitori e in condizioni di particolare sorveglianza, non come pratica abituale”.



“Le ostetriche del reparto di ginecologia e il personale del nido della neonatologia hanno sempre collaborato per permettere le migliori pratiche di ‘bonding’ perinatale in totale sicurezza – conclude Chiarolini - ; a tal riguardo sono certo di poter tranquillizzare le future mamme che, salvo eccezionali e non prevedibili casi, troveranno in reparto un ambiente sicuro e assistito per un buon inizio della loro nuova avventura”.