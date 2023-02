Prorogata sino al 20 febbraio la scadenza per le candidature al Servizio Civile

La scadenza per la candidatura al Servizio Civile è stato prorogata per decreto al 20 febbraio. Attraverso un decreto dirigenziale emanato dal Capo Dipartimento del Servizio Civile Universale - il 116 dell'8/2/2023 - la scadenza per le candidature è stata prorogata da venerdì 10 febbraio a lunedì 20 febbraio alle ore 14.



Lo ricorda un una nota il Consorzio Monviso Solidale, uno degli enti depositari di progetti legati a tale opportunità, che ha in programma l'arruolamento di ben settantuno unitá. Dodici mesi di impegno per poco meno di 450€ al mese di rimborso, ai giovani partecipanti che devono avere tra 18 e 28 anni. Venticinque le ore settimanali di impegno.



Il Consorzio Monviso Solidale in particolare ha ideato, per il Servizio Civile 2023/24, il bando "Over the rainbow', che si dipana in quattro diversi progetti identificati cuscini con un diverso colore:·

"PROGETTO GIALLO": gli Operatori Volontari sono inseriti nei servizi di Assistenza Domiciliare e avranno modo di interagire con anziani e persone con disabilità presso le loro abitazioni



"PROGETTO BLU": gli Operatori Volontari sono inseriti in strutture residenziali e centri diurni e avranno modo di interagire con anziani e persone con disabilità



"PROGETTO ROSSO": gli Operatori Volontari sono inseriti nei servizi di Educativa Territoriale e Servizi Sociali di Base, scuole materne, comunità residenziali, genitore-bambino e avranno modo di interagire con bambini e ragazzi in condizione di fragilità



"PROGETTO BIANCO": gli Operatori Volontari sono inseriti in scuole materne, Associazioni, servizi per l’Immigrazione e avranno modo di interagire con la comunità territoriale, in progetti di sviluppo dell’educazione e della promozione culturale