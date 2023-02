Savigliano, Anva Confesercenti lancia l'allarme sul mercato: "Si sta svuotando"

Recentemente Chiara Voghera, presidente territoriale per Cuneo e provincia di Anva Confesercenti, e il consigliere comunale di Savigliano Maurizio Occelli hanno avuto un primo confronto in cui la Voghera ha illustrato quelle che sono le esigenze del mercato cittadino.



A seguito il consigliere ha organizzato un incontro con il sindaco Antonello Portera.

"Il mercato di Savigliano, come purtroppo sta capitando anche in altri comuni, a seguito della crisi economica e di pensionamenti degli operatori, si è svuotato e si sono creati molti "buchi", diventando così meno attraente anche per la stessa clientela" spiega la Voghera.



"Il mercato è tradizione, nei giorni di mercato tutte le attività della città ne hanno vantaggio e sarebbe un peccato perdere tutto ciò, migliorarlo darebbe nuovo ossigeno agli operatori e non farebbe allontanare i clienti che oggi hanno già tanta offerta anche altrove, il mercato è un servizio oltre ad essere luogo d'aggregazione".



La necessità sarebbe quindi quella di una riqualificazione principalmente eliminando i posti vuoti e rendendolo più gradevole. Il sindaco Portera si è espresso favorevolmente, dichiarando che ci sono spunti interessanti su cui lavorare "in un futuro non troppo lontano".



"È stato molto importante il supporto del consigliere Occelli che si è dimostrato interessato alla questione" replica la Voghera. Occelli e Voghera ringraziano il sindaco per la sua disponibilità.