Migliaia di persone a Mondovì per accogliere il ritorno del Carnevale [FOTOGALLERY E VIDEO]

Migliaia le persone arrivate in Città per assistere alla sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati: la Corte del Moro, Monregalmario nel Mondovì, Robin Hood da Sherwood al Villero (Bastia-Mondovì San Quintino), Colore tocca colore (Mondovì Sant'Anna), Girasoli a Farigliano, Vieni a Volare con Noi (Roracco-Villanova Mondovì), cui si sono aggiunti la Banda Bassotti alis la Mondpvì Music Band, la show band filarmonica "Angiolo del Bravo" da San Miniato (Pisa), Timbales, gruppo musicale e percussioni di Alba, gli sbandieratori di Borgo Moretta e i figurati della "Giostra delle 100 torri" di Alba e il gruppo di "Cicciolin" di Savona.

"Migliaia di persone hanno goduto del sole e di questo tepore primaverile per assistere al Carlevè, ancora una volta magistralmente condotto dal Moro e dalla sua Corte. - commentano il sindaco di Mondovì Luca Robaldo e l'assessore alle manifestazioni Alessandro Terreno - Un plauso agli organizzatori che hanno saputo amalgamare ai carri anche altre attrazioni davvero belle ed entusiasmanti. L'appuntamento è per domenica 19, nella giornata dedicata ai più piccoli: l'invito è quello a trovarci in piazza Ellero e poi vivere le vie di Breo per un pomeriggio di compagnia e divertimento. Come abbiamo affermato più volte, infatti, il Carnevale vive se sono i bambini a sognarlo!"

VISUAL CARLEVE'

La prossima domenica, 19 febbraio, la Città ospiterà la prima edizione del Visual Carlevè.

Gli ingredienti di questa giornata saranno: tanta musica, tanti giochi, tante bellissime novità per la città di Mondovì. Il tutto nella centrale piazza Ellero, a Breo, che verrà divisa in settori, ognuno dei quali avrà una propria anima. Esibizione statica di carri allegorici e gruppi mascherati Nella prima parte di piazza Ellero, sin dal mattino i visitatori potranno gustare con calma i maestosi carri che hanno partecipato alla prima sfilata, potendo ammirare tutti i particolari delle allegorie che durante una sfilata in movimento si potrebbero perdere.

Super gonfiabili, animazione per famiglie e giochi bimbi

Il “cuore” del Visual Carlevé sarà rappresentato dalle bellissime attrazioni per i bambini e per le loro famiglie, tutte gratuite e fruibili in assoluta sicurezza sin dal mattino.

Comics&games, cosplay e Mercatino Cosplay

Il cosplay è un fenomeno di costume e culturale in grande ascesa, e prevede di “mascherarsi” come un personaggio riconoscibile non solo dei film o dei cartoni animati, ma in particolare al mondo degli anime e dei manga. In Italia le prime apparizioni del fenomeno cosplay risalgono a fine anni Novanta all'interno delle principali fiere del fumetto. A Mondovì arriverà quindi un evento di qualità sulla falsariga di quelli già ospitati in altre città italiane, con un ampio spazio dedicato al mondo del fumetto, dell'animazione, dei giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), dei videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico.

Palco ed area deejay/veejay

Presso l'ala mercatale verrà allestito un palco sul quale verranno realizzati, nel corso della giornata, diversi eventi. Sul fondale del palco verrà montato il grande ledwall, mentre sul palco si alterneranno deejay e veejay che faranno ballare e cantare il pubblico presente. Nel tardo pomeriggio, il palco ospiterà anche le premiazioni dei migliori costumi cosplay.

Gli eventi del Visual Carlevé sono a fruizione totalmente libera e gratuita.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

MERCOLEDI' 15 FEBBRAIO

Ore 14,30 Ca' del Moro, piazza Jemina, Mondovicino - Festa dell'ANFASS e dell'AMAC

GIOVEDI' 16 FEBBRAIO

Ore 20,30 Ca' del Moro, piazza Jemina, Mondovicino - Tradizionale cena dei Lombardi

VENERDI' 17 FEBBRAIO

Ore 14,30 Ca' del Moro, piazza Jemina, Mondovicino - Festa dei Centri anziani

SABATO 18 FEBBRAIO

Ore 20,30 Ca' del Moro, piazza Jemina, Mondovicino - Cena di chiusura

DOMENICA 19 FEBBRAIO

Dalle ore 10 alle ore 21, piazza Ellero, Mondovì Breo Visual Carlevé: la grande festa dei bambini

Esibizione statica dei carri allegorici e gruppi mascherati; gonfiabili, giochi per bambini, animazione; Mondovì Comics & games; esibizione e mercatino cosplay; dj e veejay set

LUNEDI' 20 FEBBRAIO

Ore 22,30 Dancing Christ, Mondovì - Veglione dei commercianti

SABATO 25 FEBBRAIO

Ore 20,00 Hotel La Ruota, Pianfei - Cena del Carlevé e serata danzante

Il programma potrebbe subire variazioni: consultate sempre i nostri canali social e il sito www.carnevaledimondovi.it.