La carica dei 101 e degli altri, colora il Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo

Allegria, consensi urlati, colori ad alta energia, musica a tutto volume e, carica. Come “La carica dei 101” titolo del carro e coreografia dell’oratorio Don Bosco di Saluzzo, che ha portato a casa, giocando in casa, la palma dell’edizione 2023 del Carnevale degli Oratori della Diocesi.

Super applauditi e festanti, hanno festeggiato il trofeo consegnato al direttore don Dario Ruà.

Oltre 700 bambini ( cinque oratori diocesani) con animatori, volontari, sacerdoti in maschera, hanno sfilato e si sono esibiti davanti alla giuria in piazza Vineis, contagiando di spensieratezza e voglia di far festa un pubblico numeroso e, ben predisposto al contagio.

Come ragazzi anche il sindaco Mauro Calderoni e il vescovo Cristiano Bodo, si sono coinvolti in una battaglia di coriandoli.

Oltre al carro vincitore del Don Bosco, si sono fatti applaudire “Lo Schiaccianoci” dell’oratorio di Verzuolo (con Villanovetta e Falicetto) in un meritatissimo secondo posto, grandi nei costumi e realizzazione, seguiti da “E’ l’ora dei tre" di Moretta/ Faule e Polonghera, dal carro di Rossana/Piasco “Giochiamo il nostro mondiale “ e da quello di Dronero/Roccabruna ”Val Maira Snow!” .

Tutti loro sono stati i protagonisti della scena. Due ore di spettacolo con siparietti e trovate divertenti, miscelate con spontaneità da Claudio Petronella ( Rbe Rdaio TV).

Una tribuna piena di maschere di vari paesi e dei borghi saluzzesi intorno alla Castellana Liliana Chiapello indirizzataria di elegie da parte dei Magnin di Piasco e alle due Damigelle Viola Blaganò e Giulia Ciccone.

Ciaferlin, alisa Aurelio Seimandi assente per “Baio” ( la Baio di Sampeyre che si è svolta nella stessa giornata).

A sorpresa è comparsa una maschera “Pergamo del Falcone” interpretata da Carlo Ponte ex Ciaferlin: "nata nel 2007, ispirata ad un personaggio realmente esistito, tenutario delle scuderie del Marchesato. I colori bianco e azzurro sono quelli di Saluzzo. L’idea fu di Gianni Neberti", peraltro autore della canzone Castellana, motivo cult del Carnevale cittadino.

Autore invece del contro canto“Ciaferlin”di identica caratura e orecchiabilità, fu Chelito Colombari, veterinario di Barge, deceduto nel 1974, appassionato di musica e molto legato a Saluzzo come al suo Carnevale di cui animatore. La Fondazione Bertoni, ente organizzatore delle manifestazioni, ha intitolato a lui la sala consiglio nella ex Caserma Musso e realizzato una targa in suo omaggio. I figli Annamaria, Ferdinando, Riccardo, Laura e Maria Grazia lo hanno ricordato.

Dopo il Carnevale degli oratori , il centro cittadino si prepara ora ad ospitare la grande parata dei Carri in cartapesta del 95° Carnevale di Saluzzo, domenica 19 febbraio. Saranno in corso Italia, in concorso per i vari trofei, i carri che hanno sfilato oggi a Rivoli, Carnevale in sodalizio con Saluzzo nel "Carnevale delle due Province" e che sfileranno in notturna ( sabato 18 febbraio) a Barge, entrato quest’anno nel circuito carnevalesco.

