Scopri dove andare e cosa fare questa domenica di febbraio

Città e paesi in festa per Carnevale





Il Carnevale di Mondovì andrà in scena a partire da questo fine settimana.

Questa domenica, 12 febbraio, dalle 14.30 si terrà la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati da piazza Ellero lungo corso Statuto. Info: www.carnevaledimondovi.it

Domenica a Priola è in programma il “Carnival Party- Una spremuta di coriandoli”. L’appuntamento è per oggi, dalle 14, al palazzetto dello sport dove si terrà il primo laboratorio “Oranges patches” proposto dai “Ragazzi di Priola” che guideranno i bimbi mascherati nella pittura di arance. Non mancheranno i giochi gonfiabili, lo show del mago “Trinchetto”, zucchero filato, pop-corn e merenda colorata. Info: www.facebook.com/people/Amici-di-Pievetta/100057187671170





Nel fine settimana a Valdieri torna il Carnevale alpino dell'Orso di Segale, l'appuntamento con il mitico orso lunare capace di predire la fine dell'inverno consultando il cielo notturno.

Questa domenica dalle ore 9, per tutto il giorno, nel centro paese ci sarà il mercatino dell'artigianato e, in Piazza della Resistenza, gli gnomi dei boschi di Valdieri scenderanno in paese per salutare l’Orso di Segale e festeggiarlo. Sarà aperto il “Museo del territorio e della Resistenza” e durante la giornata si potrà partecipare alle passeggiate gratuite con la Guida Parco. Per i bambini è previsto il laboratorio creativo "atelier dell'Orso". Dalle ore 12, in Piazza della Resistenza, ci sarà il pranzo in piazza con gli gnocchi. Dalle 14, richiamato dalle canzoni l’Orso di Segale irromperà in piazza per prendersi gioco di tutti i partecipanti alla festa. Sarà compito del Domatore, aiutato da perulìer e frà, mettere in catene il plantigrado di paglia e di condurlo dalla bella Quaresima, l’unica donna capace di ammansire la bestia, prima del grande rogo del Ciciu ‘d paia. Al termine, merenda in piazza con degustazione di biscotti di farina di segale e grande gioco dell’ago nel pagliaio. Info: www.areeprotettealpimarittime.it





Oggi, 12 febbraio, torna il Carnevale di Fontanelle di Boves. La festa si terrà nel cortile interno del Santuario a partire dalle 14.30. Ad animare il ricco pomeriggio di giochi ci sarà il mago clown Arturo che stupirà grandi e piccini con uno spettacolo di varietà all’insegna della magia comica e seria. La giornata proseguirà in allegria con la Baby Dance. Per tutta la durata dell’evento saranno disponibili palloncini modellati e una gustosa merenda a base di dolci carnevaleschi per tutti. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel salone parrocchiale.

Info: www.comune.boves.cn.it





Appuntamento a Caraglio, fino ad oggi con il ''Carleve' 'D Caraj''. In via Roma alle 14.30 via alla sfilata di gruppi mascherati, al termine rogo del Ciciu e festa di Carnevale con merenda presso il Pellerin. Info: www.insiemepercaraglio.it





Saluzzo si appresta a festeggiare il Carnevale con numerosi eventi. Oggi, 12 febbraio, è in programma il sesto Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo con partenza da piazza Cavour. Parteciperanno gli oratori di Saluzzo (Don Bosco), Verzuolo, Rossana/Piasco, Dronero/Roccabruna e Moretta. Durante la sfilata i carri esporranno l’indicazione del paese di provenienza e il titolo scelto per identificare quanto rappresentato dal gruppo mascherato/carro. Ogni carro verrà valutato da una giuria e premiato per l’originalità dei costumi e lo spirito umoristico; una particolare attenzione sarà posta all’esibizione di uno spettacolo coreografico.

Info: https://fondazionebertoni.it





Comune e Pro Loco di Rifreddo si preparano per il Carnevale con Luis, la Bela Lasardera, paggi e damigelle. L’evento quest’anno si concluderà oggi in piazza della Vittoria, dove verrà montata una tensostruttura per i giorni di festa. Dalle 12, è prevista la polenta in piazza, ci saranno musica, balli di gruppo con le maschere, animazione per i bambini.

Info: www.facebook.com/prolocorifreddo





Anche questa domenica Sampeyre si animerà con la tradizionale Baìo, una delle più antiche usanze dell’arco alpino. Celebrata con cadenza quinquennale, in un evento che rievoca la cacciata dalla Valle Varaita dei Saraceni, avvenuta a ridosso del X secolo. In occasione dell'evento sarà aperto il Museo Etnografico. Oggi, domenica 12 febbraio, a Sampeyre 'Piasso' alle 9.00 ci sarà la chiamata dei Tambourin; alle 10 inizierà la sfilata, alle 11.30 ci sarà l’incontro con le Baie di Calchesio e Villar alla Cappella di S. Claudio, sfilata per il paese, balli in piazza. Alle 14.30 Commiato tra le Baie di Sampeyre Rore, Calchesio e Villar. Info e programma completo sul sito del Comune.





Questa domenica, 12 febbraio, a Centallo ci sarà il Carlevé d’le masnà, la festa in maschera dedicata ai bambini dell’associazione Centallo viva. L’evento consisterà in una sfilata a piedi per le vie del paese dalla chiesa della Rossa dalle 14.30 al Pala Crf, dove, dalle 15 si terrà la festa con l’animazione di Daria & Giusy (con giochi musicali, baby dance e truccabimbi), i giochi della tradizione con il ludobus de L’albero del macramé e quelli del mago Zapotek, la musica del dj Massimo Sandon, le bugie, i pop-corn, la cioccolata calda, lo zucchero filato e il vin brülè. Aprirà la giornata la consegna delle chiavi della città alle maschere centallesi.

Info: www.facebook.com/people/Centallo-Viva/100064720027556





A Revello oggi, presso il Museo Naturalistico del Fiume Po si svolgerà “Mascheranimale di Carnevale”, un laboratorio didattico per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni di età. Ispirandosi agli animali presenti in Museo e dopo aver ascoltato una spiegazione sulle loro principali caratteristiche da parte di un accompagnatore naturalistico, i partecipanti saranno guidati nella costruzione di una maschera con le fattezze dell’animale preferito, da indossare nel corso dei festeggiamenti del Carnevale in arrivo. Partecipazione gratuita, l’evento si svolgerà in due turni alle 14.30 e alle 16.30. Info: www.parcomonviso.eu/agenda/575/mascheranimale-di-carnevale





Questa domenica si festeggia il compleanno del lupacchiotto Asso, la mascotte più amata delle Alpi. Presso il parco divertimenti Village di Prato Nevoso, Frabosa Sottana, è in programma un mondo di spettacolo, balli, giochi, musica e magia sulla neve. La mascotte accoglierà i bambini con una deliziosa torta da mangiare tutti insieme con tante sorprese e una coloratissima pentolaccia. Info: www.facebook.com/pratonevosovillage





A Villar San Costanzo si festeggia il Carnevale con un’attività all’insegna del divertimento in collaborazione con Tuttinsieme Asiniamo, la fattoria didattica con sede in via Monte Nebin 32. Questa domenica si apriranno i festeggiamenti, rivolti a tutti i bambini dai tre anni in su, durante i quali si potrà partecipare ad attività di gruppo e a laboratori carnevaleschi. I protagonisti della giornata saranno gli asini della fattoria che accompagneranno i più piccoli, mascherati con gli abiti del Carnevale, in un’esperienza a contatto con la natura. appuntamento dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00. Locandina con info su: www.vallemaira.org/eventi/carnevale-con-gli-asini





San Valentino





In occasione della Festa degli innamorati, l’associazione culturale Ulmeta di Ormea ha organizzato il concorso di poesie per San Valentino 2023, con scadenza il 14 febbraio.

Tutte le info: www.ulmeta.it

Ritorna "Mondovì in love": fino a domenica 19 febbraio, tutti i giorni a partire dalle 18.30, ci saranno proiezioni su tutti i palazzi di Piazza Maggiore a tema San Valentino. Lo spettacolo di video mapping più romantico, da condividere in due.

In occasione di San Valentino, oggi, domenica 12 febbraio, ricominciano i tour sul campanile della cattedrale di Alba. Il Museo diocesano organizza un pomeriggio di visite guidate su prenotazione al percorso archeologico sotto la cattedrale di San Lorenzo; al termine della visita, sarà possibile salire sul doppio campanile romanico. Una guida accompagnerà i visitatori al punto panoramico più alto della città: sarà l’occasione per regalare un’emozione. Come ricordo, i partecipanti riceveranno un dolce pensiero. Sono previste visite alle 15 e alle 16.30.

Info: www.facebook.com/museo.alba , prenotazioni: mudialba14@gmail.com

A Magliano Alfieri questa domenica alle 18 il salone degli stemmi del castello ospiterà il concerto di San Valentino promosso dall’associazione Santa Cecilia. “Una piccolissima serenata” prevede 50 canzoni d’amore composte tra il 1910 e il 1960. L’orchestra include il tenore Paolo Cauteruccio, Hilary Bassi al pianoforte, Antonello Labanca al contrabbasso e Biagio Zoli alle percussioni. Ingresso libero con prenotazione a: asso.santacecilia@gmail.com

A Racconigi in occasione di San Valentino è stato organizzato un contest fotografico. In piazza Vittorio Emanuele II è comparso il grande cuore rosso vicino al quale scattare foto e selfie. Le foto dovranno essere pubblicate su Instagram entro domenica 19 febbraio.

Al rifugio Pinco Pallino di Cussanio torna la “Festa degli innamorati più fedeli”, dedicata agli amici a quattro zampe: l’appuntamento è per oggi, domenica 12 febbraio, a partire dalle 14.30, quando le porte della struttura si apriranno per permettere di conoscere i cani ospitati e adottarne uno, anche attraverso la formula dell’«adozione a distanza». Dalle 15,30 sono in programma la “sfilata a premi”, animazioni, musica e tanto altro. L’invito degli organizzatori è a presentarsi “con una maschera a tema animale”. Info: pagina Facebook del Canile Pinco Pallino Club





Spettacoli e musica





Oggi, domenica 12 febbraio, alle 16.45, a San Rocco Castagnaretta, Cuneo, presso il Centro incontri parrocchiale “Don Marro”, “Gli Improbabili” presenteranno “San Rocco Nait Show”. Lo spettacolo si presenta come una sorta di varietà in stile televisivo, nel quale si alternano numeri di magia, balletti, sketch comici di ispirazione pubblicitaria, contributi video inerenti scene girate in esterna, etc. L’intento degli autori è quello di offrire al pubblico circa un’ora e mezza di divertimento e leggerezza “contro il logorio della vita moderna”. Ingresso libero.





Per la rassegna: “Domeniche a teatro” questa domenica alle 17.30 appuntamento al Teatro Toselli di Cuneo con la Compagnia Assemblea Teatro con “La Gabbianella e il gatto”, spettacolo tratto dal famosissimo Libro di Luis Sepulveda una fiaba in forma di narrazione sul tema del valore dell’amicizia e orientata a far riflettere su certi comportamenti degli umani che facendo male alla natura finiscono per far male a loro stessi. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio





Alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d’Alba prosegue la rassegna teatrale dedicata alle famiglie. Oggi alle 16.30, nell’auditorium di Fontanafredda va in scena “Ricciolo di Luna”. Lo spettacolo narra l’odissea di tre ovetti sbalzati nel cielo dall’esplosione di una stella durante una tempesta terrena e intergalattica, ma che nei fatti, rappresenta l’odissea di un’attrice che rimette in piedi uno spettacolo dopo che la sua compagnia si è persa, a poco a poco, sulla strada per il teatro. Ingresso libero. Info: www.fondazionemirafiore.it/evento/ricciolo-di-luna





Presso l'Auditorium San Giuseppe di Marene, per il ciclo "Teatro in Famiglia" continua la Piccola stagione teatrale marenese. Questa domenica, alle ore 17, ci sarà lo spettacolo per bambini "Naturalis - 4 elementi come casa. Consigliato ai bimbi della scuola dell'infanzia. Un gioco che due attori conducono con il corpo, la musica, i ritmi dal vivo e semplici, evocative parole, raccontando una storia naturale che ci fa sentire a casa. Prenotazione obbligatoria. Biglietti: 8,00 € intero

4,00 € ridotto (minori 18 anni). Info: www.bibliomarene.com





Oggi, alle ore 17, presso il teatro di Monastero Bormida in scena “Mostri Sacri – Pasolini, Caravaggio, Noi”, uno spettacolo di e con Monica Massone, un viaggio all'interno di una storia d'amore, piccola e apparentemente di poco significato, che però ci restituisce tutta la potenza di quanto il sentimento, inteso come elevazione ma anche come violenza e passione, ci trasformi, tutti quanti, in mostri prima e, con un po' di coraggio, in sacri poi. Lo spettacolo alterna un racconto originale alla biografia di Caravaggio alle parole stesse, prosaiche, poetiche e cinematografiche, di Pasolini. La musica, di genere elettronico e classico, contribuisce a ricreare ambienti, atmosfere e circostanze. Info: www.quizzyteatro.com





A Centallo l’ensemble Checco Bossi torna a esibirsi questa domenica, 12 febbraio. alle 20.30 nel salone parrocchiale di Roata Chiusani, in piazza Cardinal Pellegrino. Il concerto è a ingresso libero e si svolgerà in collaborazione con il Comitato festeggiamenti di Roata. Il programma è suddiviso in due parti: la prima partirà con canti alpini per commemorare l’80° anniversario della ritirata di Russia e della battaglia di Nowo Postojalowka (da “Fischia il vento” a “Signore delle cime”) per proseguire con brani più allegri; la seconda, più lirica, vedrà l’esecuzione di celebri arie d’opera di Offenbach, Rossini, Mozart. Il coro sarà diretto da Sveva Martin con l’accompagnamento al pianoforte di Federico Galvagno.





Ad Alba, per il centenario fenogliano, oggi alle 20.45 al Teatro Sociale salirà sul palco il progetto “Omero non deve morire. La condizione contadina nella Langa della Malora ai tempi di Beppe Fenoglio”, un’iniziativa ideata e organizzata dalla Fondazione Radici. Scopo della ricerca è di raccontare la Langa della Malora di Beppe Fenoglio a partire dall’inizio del Novecento per giungere a quella vissuta dallo scrittore nel secondo dopoguerra: una terra grama, lontana dai filari pettinati delle colline del Barolo, un monito che non deve essere dimenticato. Protagonisti sono due mondi contrapposti: quello circolare, naturale, sacro dell’alta Langa; quello lineare, urbano di Alba. Ingresso gratuito, su prenotazione. Info: www.beppefenoglio22.it/evento/omero-non-deve-morire





Mostre e cultura nella Granda





I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 5 marzo 2023.

Orario di visita della mostra nel fine settimana: sabato e domenica: 10- 19.30.

Info ed eventi: www.fondazionecrc.it





Il setificio seicentesco di Caraglio accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 26 febbraio. Consigliata la visita guidata del setificio piemontese dove sono anche esposte alcune immagini di McCurry. Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it





A Cherasco fino al 19 febbraio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró,

per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato

nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato

e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore

per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti

internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico,

Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Anche a Busca la mostra “Joan Miró Genius loci. Sogno forza e materia” verrà prorogata fino

al 19 febbraio. Oggi, 12 febbraio è prevista un’apertura con ingresso scontato.

Info: www.facebook.com/casafrancotto





A Bene Vagienna si possono visitare le mostre: “Realismo arcano”, rassegna di opere di Mirko Andreoli, nella cella del campanile della chiesa parrocchiale; “Utilità e

prestigio”, collezione di bastoni da passeggio ospitata a casa Ravera; “Interlocuzioni di arte contemporanea”, esposizione internazionale di pittura, scultura, fotografia, digital art e installazione allestita a palazzo Lucerna di Rorà. Info: www.amicidibene.it





Questa domenica, 12 febbraio, ad Alba è previsto uno degli appuntamenti con l’iniziativa “Tra le righe di Fenoglio”, organizzate in occasione del centenario dello scrittore albese. Alle 10.30 parte una camminata in 11 tappe nel centro storico di Alba, con partenza da piazza Rossetti 2, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo Govone al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore. Info: www.beppefenoglio22.it/evento/tra-le-righe-di-fenoglio-33





Fino al 28 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo che si celebra il 10 febbraio, le sale dell’Antico Palazzo di Città a Mondovì ospiteranno i pannelli espositivi della mostra L’Istria, l’Italia, il mondo. Storia di un esodo: Istriani, Fiumani e Dalmati a Torino. L’esposizione affronta il tema della partenza forzata nel 1947 degli Italiani dalle terre d’origine sulla costa jugoslava, dell’arrivo e dell’accoglienza, prima in Italia e poi a Torino, della vita nei campi profughi cittadini, l’inserimento nel tessuto cittadino, il lavoro e il tempo libero dei profughi. Ingresso libero.

Aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Info: https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1550859/comune-mondovi-onora-giorno-ricordo













