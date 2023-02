Una giornata respirando la Baìo di Sampeyre: festa della montagna 'che non molla' e si racconta

Per la prima volta nella mia vita, oggi, ho respirato Baìo: mi sono immersa in questa rievocazione storica colorata e antica e ho sentito il calore, la magia e la passione di tutti i partecipanti. Viverla come spettatore non è come viverla da figurante; sei un semplice osservatore di questo mondo antico, a cui occorre donare rispetto e onore, perché si è conservato nel tempo.



Per i veri montanari, quelli che da sempre vivono la Val Varaita, la Baìo è qualcosa che si porta nel cuore, che si impara a conoscere fin da piccoli. Raccontata dai nonni, studiata a scuola, vissuta da figurante prima e poi da genitore di un figurante che per la prima volta vi partecipa. Si tratta di un’antica festa alpina, un tempo più intima e chiusa, oggi aperta a curiosi e turisti; si tiene ogni cinque anni e coinvolge moltissime persone, attraversa intere generazioni e spesso, chi vi partecipa, ha cominciato piccolissimo.



“Avevo sette anni quando ho iniziato a partecipare” mi dice L’Abà, la massima carica della Baìo. “Ero una Sarazina (i più piccoli partecipanti della Baìo) e poi si sono susseguiti diversi ruoli fino ad arrivare oggi, ad essere la massima carica”. Si vede che nelle sue parole c’è tutto quello che questa festa significa per molti: passione, storia e tradizione.



La magia delle Baio oltre ai colori, ai costumi e alla rievocazione storica che rappresenta (le incursioni di predoni saraceni che nell’anno mille terrorizzavano la valle), sta nel fatto che riunisce tutte le persone che hanno radici in questa terra. Solo chi è davvero del posto può prendere parte all’evento e quindi, anche se per alcuni abbandonare la montagna è stato inevitabile, per la Baio si torna, si rientra nella grande famiglia che è il popolo della montagna, si riscoprono le radici che restano sempre, nonostante la lontananza.



Averla resa aperta tutti è stato difficile, perchè a volte il grande pubblico non è pronto a capire che non si tratta solo di uno spettacolo folkloristico ma di una festa che ricorda che l’unione fa la forza, che la libertà si può riconquistare e che la pace è importante per tutti. Chi lavora dietro questa manifestazione cerca di conservarla come quella di un tempo e ci sono alcune regole fisse che sono rimaste tali da sempre.



Ci sono le donne alla Baìo? Si, sono ovunque! Sono dietro le mille coccarde che adornano i vestiti, sono tra pizzi e nastri sapientemente cuciti per abbellire cuffie, colletti e polsini. Si nascondono dietro a orli, cuciture, aggiustamenti fatti all’ultimo di ogni singolo vestito che indossano gli uomini nella sfilata e saranno loro a riporli alla fine della festa, a conservarli gelosamente come materia preziosa, ad aggiustarli per dargli una seconda vita e farli ritornare lucenti e perfetti per la prossima Baìo. La figura della donna, per questa festa, è così preziosa che tutti la possono ammirare, perchè senza le mani femminili non ci potrebbero essere i costumi che rendono speciale e unica questa rievocazione storica.



Cosa è stata per me la Baìo? Tante cose ma prima di tutto la palese dimostrazione che la montagna è viva, che le sue tradizioni sono delle perle preziose da conservare e tramandare, che raccontarla è importante per arrivare lontano, per non far spegnere la sua voce che deve continuare a brillare.



Al primo suono dei “Tambourin”, i tamburini, ero già emozionata. Vedere scorrere tutto il corteo mi ha dato un senso di gioia, di appartenenza a questo popolo che ha sempre avuto la vita difficile. Quando i colpi di ascia dei Sapeur (zappatori) muniti di accetta liberavano la strada, ho rivisto i lavori di un tempo, quelli che chi vive in montagna conosce bene. Circondata da colori, suoni, voci mi sono sentita in mezzo ad una delle più belle feste a cui abbia mai partecipato ed ero nella mia terra, sui miei monti, era come essere a casa.



Il grido “Baìo” ho imparato a conoscerlo dopo i primi minuti e mi sono unita al coro, l’ho sentito mio, l’ho gridato con il cuore ringraziando chi ha permesso che questa tradizione non morisse. Grazie a tutti quelli che sono dietro e dentro questo evento perchè ci credono e non mollano!