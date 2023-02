Congressi Pd, Alba determinante per la vittoria di Schlein nel Cuneese

Elly Schlein vince con un margine di 14 punti percentuali nel Cuneese il primo round della sfida congressuale del Partito Democratico. Ha ottenuto, nei 19 Circoli sparsi nella Granda, 312 voti, pari al 52,17% contro i 229 (38,29%) andati a Stefano Bonaccini. Decisamente distanziati gli altri due candidati: Gianni Cuperlo 50 voti (8,86%), Paola De Micheli 6 voti (1%).



Determinante per la vittoria di Schlein in provincia di Cuneo si è rivelato il congresso di Alba, svoltosi ieri pomeriggio, sabato 11 febbraio, nella sede di via Giraudi. Schlein ha vinto alla grande con 82 voti (78,09%), seguita da Bonaccini con 14 (13,33%), Cuperlo (8,57%) e De Micheli 0. Alta la partecipazione nella sezione della capitale delle Langhe: i votanti sono stati 105 su 119 aventi diritto al voto.



I Circoli di Alba e Bra – con oltre 100 partecipanti ciascuno – sono stati quelli che hanno registrato la maggior partecipazione di iscritti. Nelle “sette sorelle”, Schlein ha vinto a Cuneo, Alba, Fossano e Savigliano; Bonaccini a Bra, Mondovì e Saluzzo. Si tratta di dati ancora ufficiosi, che potrebbero essere suscettibili di qualche minima variazione, ma destinati comunque a non mutare l’esito finale.



La sfida finale tra Schlein e Bonaccini sarà domenica 26 febbraio con le primarie “aperte”, vale a dire che potranno votare non solo i tesserati ma anche elettori e simpatizzanti del Partito Democratico.



Elly Schlein – lo ricordiamo - nel Cuneese era appoggiata da tre grandi elettori: la deputata Chiara Gribaudo, il consigliere regionale albese Maurizio Marello e la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero.