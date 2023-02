Michele Pianetta ha presentato la sua candidatura a sindaco di Villanova Mondovì [VIDEO]

Si chiama "Per Villanova" la lista che sostiene la candidatura di Michele Pianetta a sindaco di Villanova Mondovì.

Ieri, sabato 11 febbraio, il primo incontro pubblico con la cittadinanza, organizzato presso i campi di padel di Branzola.

“Questo è uno dei giorni più importanti della mia vita, sono molto emozionato.” - ha detto Pianetta - Villanova più bella e più accogliente, questo l'obiettivo che sarà prioritario se saremo chiamati ad amministrare il paese."

E poi il ricordo ad Alessandro Bessone: "Con lui abbiamo condiviso una parte di percorso amministrativo importante e il primo pensiero di oggi va a lui e ringrazio sua moglie Elisa per essere qui con noi."

Ancora da svelare i nomi di tutti i componenti della lista, anche se i primi hanno iniziato ad essere condivisi sulla pagina ufficiale della lista "Per Vilanova"; intanto al fine di raccogliere suggerimenti per Villanova Mondovì è stato preparato un sondaggio, da compliare online, (clicca qui), in modo che tutti i cittadini possano partecipare attivamente con idee che potranno essere parte del programma di mandato.

Tra i punti chiave ci saranno il recupero e la valorizzazione di aree abbandonate e azioni puntuali rivolte alle frazioni, tra le proposte anche i Consigli Comunali aperti e "itineranti".

"La chiave per il futuro sarà quella di lavorare per fare bene insieme, - ha concluso Pianetta - fare comunità, in modo che i nostri figli possano trovare un paese accogliente dove poter continuare a restare. Grazie, infine, a Michelangelo Turco per tutta la fiducia che mi ha dato in questi anni e a tutti coloro che hanno condiviso questo percorso e alla mia famiglia che da sempre mi sostiene".

Vice sindaco uscente e assessore alle Commercio ed Artigianato, Attività Economiche, Industria, Sport, Manifestazioni ed Innovazione, Pianetta ha 36 anni, è sposato ed è papà di tre figli.