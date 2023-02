L’AVIS di Boves consegna le beneficenze e le borse di studio ai donatori

La sezione AVIS di Boves invita i donatori a partecipare all’assemblea dei soci che si svolgerà domenica 26 febbraio alle ore 10,30 presso il “Circolo Pensionati” di Boves in piazza Borelli. Durante la mattinata saranno consegnate le borse di studio a Giada Dutto, Dalmasso Leonardo e Letizia Miglietti e verrà presentato il nuovo bando.



A inizio gennaio inoltre il direttivo della sezione ha incontrato i presidenti delle tre scuole dell'infanzia presenti sul territorio per consegnare loro un contributo a sostegno delle loro attività. Il presidente Daniele Dutto ha dichiarato: "Grazie al prezioso atto che i nostri donatori fanno riusciamo a sostenere alcune realtà sul territorio. Alle scuole dell'infanzia abbiamo donato 500 euro per Fontanelle e Rivoira e 1000 euro per il capoluogo. L'incontro di questa sera era anche per chiedere loro di presentarci progetti e idee da sostenere. Lo scopo della nostra associazione è quella di promuovere l'importanza del dono e siamo convinti che arrivare alle famiglie e far capire l'importanza doppia del gesto (la salute e il sostegno al territorio) sia un'ottima cosa. Nella stessa ottica sono pensate anche le borse di studio per giovani donatori studenti che coniugano lo studio al dono del sangue".



La sezione di Boves si prepara a festeggiare un traguardo importante: i primi 55 anni e ha in programma una serie di iniziative volte alla promozione del dono e soprattutto rivolte ai più giovani vera e propria linfa per una realtà come questa.