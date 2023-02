Terremoto in Siria: i Cooperatori salesiani di Bra si mobilitano per offrire il loro aiuto

Come è noto, nei giorni scorsi un terribile terremoto si è abbattuto sulla Turchia meridionale e sulla Siria settentrionale. Colpite in particolare le province di Idlib, Aleppo, Hama, Latakia, Tartus e Raqqa. Ad Aleppo, già sconvolta prima dalla guerra e poi dalla povertà, sono crollati 20 palazzi e diversi danni sono stati registrati anche al patrimonio culturale.



In questo drammatico quadro, si sono mossi fin da subito per dare una mano i Salesiani e i Cooperatori presenti nella città, maggiormente colpita dal sisma. Alcune famiglie hanno lasciato le loro abitazioni e si sono rifugiate presso la casa salesiana che si trova in centro. Qui sono state accolte e molte tra loro hanno ricevuto una prima assistenza con vestiti, cibo, beni di prima necessità e conforto.



Anche i Salesiani d’Italia, attraverso l’impegno dell’Animazione Missionaria, si sono attivati fin da subito, con diverse iniziative, per dare il loro sostegno. Tra di loro, i Cooperatori del centro di Bra, che hanno recentemente inviato una mail a Dani Gaurie, referente dei cooperatori di Aleppo, per chiedere informazioni più precise sulla situazione del luogo e offrire il proprio aiuto, se necessario. Si attende ora una risposta