Calcio Serie D: Menabò gol, il Bra supera 1-0 il Chisola

Successo di misura del Bra, contro il Chisola, nella ventisettesima di campionato. Decide un gol di Simone Menabò a fine primo tempo dopo che gli ospiti avevano sbagliato un penalty con Rizq. All'Attilio Bravi finisce 1-0.

CRONACA

I giallorossi provano a rompere l'equilibrio al 9': Marchisone pesca in area Menabò, il cui colpo di testa in tuffo viene bloccato a terra da Cultraro. Episodio di rilievo al quarto d'ora di gioco. Protagonista, nel bene e nel male, Rizq, abile a procurarsi un rigore (fallo di Ujkaj, nell'occasione ammonito) ma sciagurato nel tentativo di trasformazione: il portiere di casa si oppone senza problemi. Ancora ospiti pericolosi al minuto 21. Zeni da fuori area, pallone di poco a lato. Bra in difficoltà: pochi spunti dalla metà campo in su e qualche sofferenza di troppo al cospetto di Rizq, Semiao e Zeni, bravi a svariare su tutto il fronte offensivo. Tra il 40' ed il 42' è nuovamente necessario l'intervento (doppio) di Ujkaj, su punizione di Rosano e su un diagonale di Rizq. Le legge del calcio, però, incombe e dopo avere sciupato qualcosa di troppo il Chisola viene punito ad un minuto dalla fine del primo tempo. Corner di Capellupo, Menabò appostato sul palo più lontano piazza la zampata vincente (sfruttando una spizzata di Marchisone): 1-0 e squadre negli spogliatoi.

Floris opera un cambio immediato ad inizio ripresa, Derrick rileva Marchisone. Poco più tardi Nisticò risponde con Coccolo e Degrassi per Semiao e Viano. Dal 67' spazio anche per Dall'Olio, in campo al posto di Gregori. Un Bra decisamente più ordinato quello della seconda parte di partita ma Rizq è sempre in agguato ed al 71' solo il palo gli nega la gioia del gol dopo un destro potente dal limite dell'area. Ospiti in dieci all'83'. Fallo di Haidara a centrocampo su Dall'Olio, da giallo secondo il direttore di gara con conseguente espulsione per doppia ammonizione. Convulsi i secondi finali, con una doppia deviazione sulla linea in area giallorossa su sviluppi di un corner. E' l'ultima emozione della partita. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la sofferta ma preziosa vittoria braidese.

TABELLINO

Bra (4-3-3): Ujkaj, Bongiovanni, Quitadamo, Marchetti, Gregori (67' Dall'Olio); Gerbino, Capellupo, Pautassi; Pavesi (88' Mawete) Menabò, Marchisone (46' Derrick). A disp: Steve, Tos, Job, Bianchi. All Floris

Chisola (4-3-1-2): Cultraro, Dagasso, Conrotto, Benedetto, Haidara; Rosano, Viano (63' Degrassi), Morleo (88' Gironda); Zeni (71' Bellucca); Rizq, Semiao Granado (63' Coccolo). A disp: Montiglio, Montenegro, Antolini, Bolla, Bove. All Nisticò

Gol: 44' Menabò

Ammoniti: Ujkaj, Haidara, Semiao Granado, Dall'Olio

Espulsi: 83' Haidara per doppia ammonizione

Arbitro: Mario Leone di Avezzano, assistenti Gianluca Pampaloni di La Spezia e Guido Junior Cucchiar di La Spezia