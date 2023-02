Sci di fondo: grande festa per Davide Ghio al ritorno dai Mondiali Juniores

Ad una settimana dallo strepitoso bronzo conquistata nella staffetta 4x5Km mista ai mondiali Juniores a Whistler in Canada, gli amici di Davide Ghio hanno organizzato una festa, presso il salone parrocchiale di Roccavione (gentilmente messo a disposizione da Don Erik), per festeggiare il suo ritorno a casa dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle gare disputate, in cui è risultato primo degli Italiani con il 5° posto nella 20Km a TC ed il 7° posto nella 10Km a TL.

Un Mondiale disputato ad alti livelli che conferma le doti dell’atleta roccavionese e che sicuramente sarà di spinta per risultati futuri.

Nonostante il poco tempo tra la conquista della medaglia ed il suo rientro a casa con il tam tam sui social, gli amici di Davide, insieme ai suoi genitori, sono riusciti ad organizzare una festa che ha visto il salone parrocchiale gremito di amici, di parenti e di Ragazzi della Valangaarancio di Entracque con cui Davide Ghio ha sciato per anni.

Davide, visibilmente commosso, ha raccontato le emozioni che ha vissuto durante i Mondiali ed ha ringraziato tutti per il tifo ed il sostegno.