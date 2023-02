Alba: i Lions discutono dei disturbi comportamentali adolescenziali

S'intitola 'La vite si arrampica alla vita' l'evento Lions 108 Ia3 organizzato per sabato 18 febbraio alle 17.30 ad Alba dalla officer distrettuale e coordinatrice di gruppo Giovanni C. Bergui. Un appuntamento importante per parlare del service distrettuale sui "disturbi compartimentali gravi negli adolescenti" una materia che nel tempo è diventata importantissima in campo nazionale e mondiale, che vede coinvolte migliaia e migliaia di giovani in età dai dieci ai quindici anni.



E' un argomento che la prof. Bergui ha sempre tenuto in grande considerazione e studiato, nel 2017 ha curato la pubblicazione "Breakdown adolescenziale sfide e risorse". A livello lionistico ha promosso e continua a stimolare iniziative volte a dare un supporto conoscitivo scientifico - culturale in un excursus di semplice linearità e comprensione rivolta anche agli educatori, insegnanti e genitori sulla crescita evolutiva armonica dei nostri bambini di oggi, coinvolti e avvolti nelle problematiche delle complesse interferenze maturazionali, così dense di pesanti conseguenze per la loro stessa vita. Ingerenze che in questi ultimi anni sono state aggravate da un uso a volte smodato delle tecnologie (pc, smartphone, tablet) e in ultimo la pandemia Covid - 19 con l'interruzione dei rapporti sociali e scolastici.



Al rendez vous interverrà anche il pittore Pierflavio Gallina, ambasciatore delle Langhe nel mondo, che nelle sue opere rappresenta la vite simbolo di amore, di gioia, di attaccamento alla vita, di rivincita sulle avversità. In buona sostanza un connubio per vincere una sfida epocale per la nostra gioventù.



Il ricavato della serata andrà a favore di iniziative Lions nell'ambito del service distrettuale.