E sono 71! Auguri di buon compleanno all’illustre politico Marco Perosino

Brindisi d’obbligo per l’illustre politico del cuneese, Marco Perosino, che oggi (domenica 12 febbraio) festeggia il 71° compleanno. Per il sindaco di Priocca e senatore della Repubblica nella passata legislatura, gli anni non si contano, ma si pesano nei tantissimi messaggi che testimoniano l’intensa gioia per i fondamentali valori che sempre hanno ispirato il suo impegno al servizio della Comunità.



Marco Perosino è nato il 12 febbraio 1952 a Priocca, dove conserva la fascia di sindaco dal 2019, dopo essere stato primo cittadino già per quattro mandati, dal 1995 al 2004 e dal 2009 al 2019.



Dopo l’esperienza in Senato dal 2018 al 2022, è stato chiamato a svolgere un importante incarico nello staff a servizio del ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. Per lui anche incarichi importanti alla presidenza dell’Enoteca Regionale Roero dal 2018, alla guida dell’Associazione dei sindaci del Roero per nove anni e come Consigliere provinciale con deleghe al bilancio e alla viabilità.



La signorilità, l’entusiasmo e l’azione che caratterizzano le sue giornate è contraddistinta, oltre che da quella sana, onesta e incorruttibile esperienza di lavoro, anche da sentimenti di vita che continua ad alimentare e sostenere come immenso patrimonio di libertà e democrazia per tutti i cittadini del nostro amato Paese. Avanti così!