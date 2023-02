Per l'UNVS Sezione di Bra un 2022 ben poco "veterano"... ma un 2023 pieno di sorprese

Se è vero che proprio in questi giorni il Consiglio Direttivo dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Bra ha dato attenta analisi all'attività svolta sul 2022, un programma davvero impegnato quello pianificato dalla squadra del Presidente Giuseppe Gandino per l'anno in corso.



La realtà associativa braidese che prosegue a gonfie vele verso il traguardo dei vent'anni d'attività, permane, quale realtà benemerita del CONI, su un indirizzo che pone particolare attenzione ai giovani, alla diversa abilità ed a soggetti fragili. Ecco allora la messa in campo uomini e risorse per proseguire in un duplice ambito progettuale promosso nel contesto scolastico con il coinvolgimento degli studenti delle elementari, medie e superiori.



Grazie alle storiche iniziative, "Lo sport come lo vedo io...gioco a fare il giornalista" e "Lo sport fortifica, lo studio nobilita" sviluppati con la preziosa collaborazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito di Cuneo e l'affiancamento della squadra AIDO, oltre 5000 gli studenti che hanno preso parte alle proposte targate "UNVS" in modo attivo apprezzando attività utili ad una formazione e crescita umana e sportiva.



La chiusura dell'anno ha poi visto un meritato "premio" per l'UNVS braidese: lo status di Associazione di Promozione Sociale (APS) con l'iscrizione al registro unico del terzo settore (Runts), attestato che mette in evidenza ancora una volta un'anima ben poco "veterana", ma sicuramente esperta e capace per raggiungere obbiettivi ambiziosi non sempre facili da ottenere.



"Son davvero soddisfatto di quanto siamo riusciti a concretizzare su di un anno conclusosi con una gran bella ciliegina sulla torta: il riconoscimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viste le caratteristiche ben espresse nel tempo, con il nulla osta all'ingresso in modo ufficiale ed istituzionale in runts" - dice il Presidente Gandino a cui fa eco il Segretario Giuseppe Sibona - "Siamo abituati a guardare sempre avanti pianificando e progettualizzando tanto che il 2023 sarà ricco di tante belle iniziative, una proposta e concordata proprio in questi giorni ad un tavolo di lavoro con i Sindaci di Bra e Cherasco, occasione di ricordo e memoria di un grande nostro amico, portacolori dell'associazione, Alessandro Marengo. In cantiere abbiamo già un'azione sociale che regaleremo alla comunità ed a cui tanto teniamo perché sarà la gioia dei più piccoli e diversi altri saranno gli eventi a cui daremo vita".



"Son entrato quale dirigente dell'UNVS Sezione di Bra per il mandato 2021/2024 e mai avrei pensato di poter lavorare in una squadra così dinamica, al passo con i tempi vista la conoscenza di tecnologia ed innovazione a cui le nuove leve son particolarmente legate" - dice il giovane forense Nicolò Lamberti che aggiunge - "Posso affermare in assoluta verità che l'anno che stiamo vivendo sarà anche caratterizzato anche da tre belle manifestazioni: son certo che saranno apprezzate".



2023: per l'UNVS Sezione "Angiolina Costantino" di Bra un anno di grande attività con tante belle sorprese!