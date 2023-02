Volley A2/F: Non svegliate il Puma che dorme! La Lpm Bam Mondovì passa dal 2-0 al 2-3 a Sassuolo

Pioggia di emozioni e continui capovolgimenti di fronte nella sfida tra il Bsc Materials Sassuolo e la Lpm Bam Mondovì, terminata con un rocambolesco 2-3. Un match che dopo i primi due set sembrava destinato a un rapido e amaro epilogo per le Pumine, apparse distratte in ricezione e poco affamate in attacco. Dal terzo set in avanti, però, è arrivata la reazione delle ragazze di Solforati, che hanno cambiato marcia e atteggiamento in campo.

La partita a quel punto ha di fatto cambiato volto, con le Pumine brave a pareggiare i conti e a portare il match al tie-break. Nell'ultimo atto della gara la squadra di Solforati ha saputo superare un piccolo momento di difficoltà, fino a chiudere tie-break e match sull'11-15. La Lpm, dunque, centra la sua sesta vittoria consecutiva e aggancia al terzo posto il Sassuolo degli ex Venco e Dhimitriadhi e la Futura Busto Arsizio, fermata in casa dal Trentino.

Nella Lpm la top score è stata Clara Decortes con 21 punti, mentre nel Sassuolo Aurora Pistolesi ha chiuso la serata con 20 punti all'attivo. Da segnalare che prima del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime del terremoto che ha colpito le popolazioni di Turchia e Siria.

PRIMO SET: si parte con l'ace di Martinez Vela. Padrone di casa sul 4-2. Break delle pumine, che ribaltano la situazione e vanno a condurre 4-5. Ace di Civitico e Sassuolo sul 7-6. Pumine a tratti impacciate e Bsc che aumenta il vantaggio sull'11-7. Time-out chiesto da coach Solforati. Si torna in campo, ma la ricezione della squadra monregalese continua a essere traballante e il Sassuolo vola sul 13-8. Le pumine provano a reagire e dopo l'ace di Populini arriva il punto del 16-13. Coach Venco preferisce fermare il gioco e chiamare il time-out. La Lpm continua a spingere e raggiunge la parità sul 16-16. Nuovo break per la formazione emiliana, avanti 19-16. Secondo time-out per coach Solforati. Le padrone di casa controllano le avversarie con attenzione, arrivando sul 23-19. Entra in campo l'ex Karola Dhimitriadhi. Il tempo di un paio di azioni e la Bsc chiude agevolmente il primo set sul punteggio di 25-19.

SECONDO SET: ripartenza all'insegna dell'equilibrio e squadre sul 2-2. Ace di Pistolesi e Sassuolo avanti 4-2. Ancora due punti conquistati dalle padrone di casa. Entra in campo Marika Longobardi. Sull'8-3 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Solforati. Pumine ancora in difficoltà e punteggio di 11-4. In campo è un monologo del Sassuolo, che dopo l'ace di Martinez Vela va a +8. Time-out chiesto dalla panchina monregalese. Mini break conquistato dalle pumine. Fast vincente di Federica Busolini e tabellone che indica il 18-10. La Lpm resta in balia dell'avversario. Dopo aver costruito ben dodici set-ball, il Sassuolo porta a casa anche il secondo set con un pesantissimo 25-12.

TERZO SET: le Pumine provano a cambiare marcia e si portano sullo 0-2. Squadre in parità sul 3-3. Ancora equilibrio fino al 7-7. Break monregalese ed Lpm avanti 11-13. Time out chiesto da coach Maurizio Venco. Arriva la risposta delle padrone di casa, che ritrovano la parità sul 13-13. Riprende a spingere la squadra di Solforati e piazza un break per il 13-19. Altri due punti per le pumine, 14-21. Il pallino del gioco ora è tutto nelle mani delle rossoblù, che appaiono rinvigorite. Alessia Populini conquista il punto del 16-24, che vale otto set-ball. Il muro di Pizzolato chiude il set sul 16-25.

QUARTO SET: 2-2 in fase di avvio. Si continua a lottare punto a punto fino al 6-6. Break in favore delle pumine. Sul punteggio di 7-10 coach Venco chiama il time-out. Le rossobù riescono a mantenere un vantaggio di tre lunghezze sull'11-14. Le padrone di casa recuperano due lunghezze, ma arriva il contro-break della Lpm, 13-16. La sassata di Clara Decortes vale un altro break. Sul 13-18 coach Venco si gioca il secondo time-out a disposizione. Si rientra in campo e Mondovì piazza altre due stoccate vincenti. Sul 14-22 sono otto i punti di vantaggio delle pumine. Ace di Manfredini, che accorcia le distanze. Sul 16-24 arrivano otto set-ball per il Puma. Al primo tentativo arriva il diagonale vincente di Clara Decortes per il definitivo 16-25. Si va al tie-break.

TIE BREAK: il primo punto lo conquista Clara Decortes. Scacchetti pareggi i conti. Pumine sull'1-3. Il Sassuolo ritrova la parità sul 3-3. Ace di Federica Busolini ed emiliane sul 5-4. Aumenta il vantaggio delle padrone di casa e sul 6-4 coach Solforati chiama il time-out. Le Pumine non mollano e con Grigolo trovano il punto del 7-7. Si va al cambio campo con il Sassuolo avanti 8-7. Controsorpasso monregalese e time out chiesto da coach Venco. Si torna in campo e c'è un nuovo ribaltamento del risultato. Sull'11-9 arriva il time-out di coach Solforati. Si rientra in campo e arriva la nuova parità 11-11. Muro vincente per Alessandra Colzi. Time-out di coach Venco. Emozioni a non finire. Attacco vincente di Clara Decortes e punteggio sull'11-13. Erroraccio di Busolini e per Mondovì arrivano 3 matc-point. Al primo tentativo arriva il diagonale vincente di Alessia Populini per il definitivo 11-15.