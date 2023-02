Volley A2M. Cuneo all'assalto di Porto Viro nella 6ª di ritorno. Bisotto: "Battuta e ricezione faranno la differenza" (VIDEO)

Dopo 15 giorni riprende oggi (domenica 12 febbraio) il campionato di serie A2 maschile. Cuneo torna a giocare al palasport affrontando (ore 18) la Delta Group Porto Viro, quarta forza del torneo con 31 punti, tre in più dei ragazzi di Max Giaccardi attualmente sesti. Tanti quanto vale una vittoria piena contro i rodigini.

All'andata finì 3-1 per i veneti, che trovarono nell'opposto Krzysiek l'uomo di giornata: il polacco segnò a referto 25 punti personali, 21 dei quali in attacco con una positività altissima (68%). Non solo Krzysiek, però: Porto Viro fu impeccabile anche a muro, mettendone a segno 12, il doppio di quelli di Cuneo.

Una sfida difficilissima quella che aspetta i cuneesi, che però nelle ultime due uscite stagionali, a Ravenna soprattutto, hanno dimostrato incoraggianti segni di crescita anche a livello mentale. Grintosi e determinati fin dalle prime battute, con il loro servizio hanno subito dato un'impronta positiva alla partita.

Oggi pomeriggio sono chiamati alla conferma.

A presentarci la gara il libero della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Francesco Bisotto.