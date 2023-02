A Mussotto l’addio a Ernesto Prunotto, maestro in pensione ed ex consigliere comunale

Si sono svolti questa mattina, lunedì 13 febbraio, nella parrocchia della Trasfigurazione di Mussotto d’Alba, i funerali di Ernesto Prunotto, 73 anni, docente in pensione ed ex consigliere comunale. L’uomo si è spento venerdì, circondato dall’affetto della moglie Franca e dei figli Erica con Marco, Federico, dei nipoti Matteo, Simone, Arianna, Camilla e Rebecca, la madre Carla e la sorella Maria Teresa. Al suo indirizzo è rivolto il commosso messaggio di cordoglio scritto dai compagni della Leva 1950 della frazione albese. Lo pubblichiamo a seguire.



"Caro Ernesto,

in questi momenti di dolore, di commozione, diventa difficile esprimere le giuste parole che meriti. Senza alcuna ombra di retorica, vogliamo semplicemente dirti grazie dell’amicizia cwhe ci hai donato, del tanto tempo che hai dedicato a una innumerevole serie di attività di cui sei stato promotore.

Hai esercitato la funzione di maestro per tanti anni nel nostro quartiere con dedizione, privilegiando nello stile di insegnamento una impronta non solo di formazione culturale dei tuoi alunni, ma anche di educazione e di rispetto verso il prossimo.



Ti sei impegnato per un progetto lungimirante di scuola ai bambini nomadi, sei stato consigliere comunale, ti sei occupato dei primi passi del nostro Circolo Acli.



Sei stato uno tra gli ideatori del gruppo sportivo Koala e del torneo di calcio “Il Pierino”, sei stato componente dei primi comitati di quartiere, ti sei impegnato attivamente per le manifestazioni del Carnevale Mussottese e ancora prima come valido giocatore della squadra di calcio “La Mussottese“.



Sei stato un marito, padre e nonno esemplare. Hai sempre privilegiato con stile il rapporto umano con chiunque ti ha in questi anni incontrato, hai sempre cercato di dare “una mano” a chi ti si è rivolto a te per avere un aiuto, un consiglio".



In ricordo di Ernesto Prunotto i compagni della Leva hanno organizzato una raccolta di fonti finalizzati ai terremotati della Turchia e Siria. Maggiori dettagli verranno resi noti dagli stessi organizzatori.