Bra, è ripartito l’Alzheimer Cafè presso il Centro di incontro comunale

Il centro di incontro comunale in via Montegrappa

Una terribile malattia che cancella i ricordi, una patologia degenerativa che spesso spaventa e porta piano piano a non avere più il controllo sulle funzioni motorie e di linguaggio.

È il morbo di Alzheimer e in Italia sono circa 600mila le persone che hanno bisogno di cure e assistenza costanti per far fronte ad una malattia dalle terapie inefficaci. Ma non è solo il malato ad aver bisogno di assistenza, i familiari che si trovano a dover assistere chi soffre di Alzheimer sono costretti a ridurre i contatti sociali fino al limite dell’isolamento.

Per questo la città di Bra ha promosso l’Alzheimer Cafè, uno spazio gratuito dedicato ad attività di stimolo e socializzazione per il paziente ed a proposte di supporto ai familiari. Lo ha fatto attraverso un progetto nato nel 2019 e portato avanti dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni “La Cordata” e “SOS Bra chiama Bra”.

I dati registrati nel corso degli anni parlano di una massiccia partecipazione per un evento che permette di condividere esperienze e problematiche con persone nella stessa situazione. Ed è proprio questo uno dei principali obiettivi dell’Alzheimer Cafè: non solo aiutare i malati, ma soprattutto creare una comunità amica che si possa autosostenere scambiandosi consigli, osservazioni e anche di più.

In un clima di grande serenità, gli ospiti sono seguiti da un’educatrice che spicca per professionalità ed impegno nel percorso fatto di interventi emotivi, finalizzati a ridurre l’impatto della malattia. Non mancano presenze qualificate come lo psicologo che interviene a beneficio dei familiari, offrendo un contesto di ascolto, dialogo e condivisione.