Bra la speranza rinnovata, grazie alla festa di N.S. di Lourdes, nella Giornata del Malato [FOTO]

Quel giorno la giovane raggiunse Massabielle (piccolo borgo francese) per raccogliere legna in compagnia di una sorella e di un’amica e, intenta a levarsi le calze per attraversare il fiume Gave, udì una sorta di suono di vento e in una grotta vide una «Signora misteriosa con un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su ogni piede».