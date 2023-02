Cuneo: polizia Locale contro le 'soste selvagge' nel centro storico

Nei giorni scorsi sono stati predisposti alcuni servizi della Polizia Locale tesi a rafforzare la presenza delle pattuglie nelle frazioni ed a presidiare le aree oggetto di segnalazioni dei cittadini.



Venerdì scorso, 10 febbraio, sino alle ore 24, le pattuglie della Municipale hanno programmato vari posti di controllo finalizzati al presidio di corso Francia, al contrasto delle soste “selvagge” nel centro storico (con particolare riguardo alle aree di corso Giovanni XXIII e via della Pieve). Durante la settimana, invece, particolare attenzione è stata posta nelle aree di corso Vittorio Emanuele II, piazza Brunone Lanteri, via Ettore Rosa, Giardini Don Cesare Stoppa, piazzale “INPS”, parco Monviso.



Continua il servizio presso il distaccamento di corso Giolitti, sia diurno, sia durante i servizi serali programmati, con particolare attenzione al controllo dei parchi cittadini.



Nelle prossime settimana sono previsti posti di controllo che riguarderanno una vasta aree delle frazioni cittadine da via Bra a via Valle Po, da via della Battaglia a via Rocca, da via Passatore a via valle Maira, via Spinetta, via Savona e numerose altre).



«Il territorio di nostra competenza - dichiara il Comandante Davide Bernardi - è molto vasto, oltre l’altipiano il territorio annovera 15 frazioni che vedono la nostra presenza assidua per il controllo del territorio e per la ricezione di eventuali segnalazioni. Siamo costantemente impegnati nei controlli di polizia stradale, nel rilevamento di sinistri stradali, nello svolgimento dei mercati, nei controlli di polizia commerciale ed edilizia, nell’infortunistica e nell’attività di informativa e controllo delle residenze, nella gestione delle manifestazioni, rilascio di autorizzazioni e gestione del contenzioso. Un’apposito nucleo di polizia giudiziaria si occupa, inoltre, della ricezione delle denunce e querele e delle conseguenti indagini, notizie di reato e relativi rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo. Per l’espletamento delle attività di polizia giudiziaria, la Polizia Locale dipende funzionalmente dall’Autorità Giudiziaria, secondo le norme di procedura penale. Numerosi sono i compiti ed i contesti in cui gli agenti si trovano ad operare quotidianamente. Un ruolo importante è altresì costituito dal confronto con i cittadini e dalle segnalazioni di criticità presenti nel territorio (es. abbandono di rifiuti, degrado etc.) che non vengono mai sottovalutate bensì vengono prese in carico dai competenti Nuclei del Comando per l’opportuna risoluzione delle stesse».