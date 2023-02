Il Gruppo ANA Margarita dona materiale didattico alla scuola primaria locale

Lo scorso giovedì 9 febbrao, il Gruppo Alpini Margarita (afferente alla Sezione ANA Mondovì) ha donato alla Scuola Primaria locale nuove forniture di materiale didattico, consistenti in tre cartine geografiche e un microscopio digitale, utili all’insegnamento applicato della geografia e delle scienze.

I ringraziamenti sono giunti dai bambini (anche per mezzo di un quadretto realizzato a mano), dagli insegnanti e dal personale scolastico, per la presenza attiva del Gruppo ANA Margarita e per l’attenzione che sempre viene riservata al territorio, al paese e alla comunità.

Ancora una volta si è potuto constatare come la generosità e la collaborazione Alpina si possano esprimere con gesti concreti e di cuore verso la collettività e la popolazione locale.