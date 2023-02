Il Gruppo Fotografico Albese ospita “Sguardi” di Fiorella Dotta

Martedì 21 febbraio alle ore 20.45 in sala “Vittorio Riolfo” nel Cortile della Maddalena (via Vittorio Emanuele II, 19) ad Alba, il Gruppo Fotografico Albese (Gfa) propone “Sguardi”, serata ad ingresso libero aperta al pubblico (anche ai non soci), con la fotoamatrice naturalista Fiorella Dotta.

Albese di nascita, Fiorella Dotta vive attualmente a Pollenzo, nel Roero. Autodidatta, ha iniziato a fotografare per passione otto anni fa. Adora la natura e la montagna e trascorre molto tempo a fotografare in Valle Stura al confine con la Francia. Fotografando gli animali ha iniziato piano, piano a conoscerli sempre meglio e a coltivare la passione per gli ungulati che insieme a rapaci ed avifauna rappresentano il grande patrimonio naturalistico piemontese. Negli ultimi anni ha fatto anche qualche viaggio fotografico che le ha aperto gli orizzonti sul mondo. Ha esposto le sue immagini in alcune mostre personali. Come brand ambassador di Swarovski Optik, ha parlato de “I segreti per realizzare un reportage nella natura”, all’interno di “We Nature” a maggio 2022 nel Parco San Bartolo di Pesaro.

Il settimanale “La Guida” della provincia di Cuneo ha scelto le foto di Fiorella Dotta per il calendario 2023 da omaggiare agli abbonati.

All’incontro in sala “Riolfo” porta in visione al pubblico circa un centinaio di foto.

Durante la serata, il Gruppo presieduto da Roberto Magliano presenta al pubblico anche il corso di avvicinamento alla fotografia 2023. Dal 22 marzo, 9 serate di teoria e 3 uscite fotografiche, il mercoledì fino al 7 giugno. Un corso rivolto a tutti gli appassionati desiderosi d’imparare a sfruttare al meglio la macchina fotografica.

Iscrizioni entro martedì 7 marzo 2023 sul sito https://www.gruppofotograficoalbese.it.

Ulteriori informazioni a questo link: https://www.gruppofotograficoalbese.it/corso-di-fotografia/.

___________________________________________________________________

Il Gruppo Fotografico Albese

Nasce nel 1965 dalla volontà di alcuni soci di portare la fotografia nella città di Alba e oggi, dopo 58 anni di ininterrotta attività, annovera un centinaio di soci appassionati. E’ un gruppo molto attivo che si riunisce ogni martedì sera per parlare di fotografia. Organizza corsi di avvicinamento, corsi avanzati di fotografia e photo marathon. Negli ultimi dieci anni ha organizzato pure mostre biennali. L’esposizione “Alba Fotografia 2022” è stata anche sede del convegno regionale Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) dei circoli fotografici di Piemonte e Valle d’Aosta.

Attualmente il Gruppo sta lavorando alla mostra “Alba Foto Festival 2024”.