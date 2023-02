Luoghi del Cuore FAI, giovedì si premiano i vincitori: in top20 i castelli Tapparelli d'Azeglio

I risultati dell'edizione 2023 del concorso de 'I Luoghi del Cuore FAI' - l'iniziativa del Fondo, appunto, creata per premiare le piccole perle artistiche del territorio italiano con contributi relativi a progetti di recupero e potenziamento - verranno ufficialmente svelati giovedì 16 febbraio alle 10.30 in conferenza stampa.



Un concorso sempre molto atteso e che non più tardi di due anni fa ha premiato - con un totale impressionante di 75.586 voti - la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, che si è aggiudicata la somma di 55.000 euro.



Nella classifica di quest'anno la nostra provincia sembra brillare decisamente di meno. Le prime tre menzioni di luoghi 'targati Cuneo' nella classifica nazionale, infatti, vedono i castelli Tapparelli d'Azeglio al 19° posto con 5.160 voti, la stessa ferrovia Cuneo-Nizza al 158° con 623 voti e la strada del vallone di Elva al 205° posto con 440 voti. In prima posizione assoluta con 20.640 voti figura la chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli.



I Castelli d'Azeglio figurano al quarto posto nella classifica dei soli luoghi del cuore piemontesi, e al quinto posto in quella de "I borghi e i loro cuori".



L'ufficialità delle posizioni in classifica - che comunque non dovrebbero cambiare, essendosi conclusa la finestra di voto nello scorso novembre - verrà quindi assicurata nel corso della conferenza stampa di giovedì prossimo. Nella quale interverranno, oltre ai rappresentanti dei territori premiati, anche Gian Maria Gros-Pietro (presidente di Intesa Sanpaolo), Marco Magnifico (presidente del FAI) e lo scrittore Antonio Scurati.