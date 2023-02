Monastero di Vasco, si è riunita l'assemblea dei soci della Pro loco: approvato il bilancio, Musso proseguirà alla presidenza

Terminati i punti all’ordine del giorno, il presidente, ha voluto chiudere l’assemblea con alcune importanti comunicazioni. In particolare un tema a lui molto caro.

"In seguito alle elezioni comunali svoltesi a giugno, - ha detto Musso - sono stato nominato anche Vice Sindaco di Monastero. Da allora svolgo, quindi, un doppio ruolo. Fin da subito, come alcuni di voi ben sanno, mi sono confrontato con i soci e con il Consiglio Direttivo per capire se ci fosse stato qualcuno disponibile a svolgere il ruolo di Presidente. Sono state interpellate più persone per capire eventuali disponibilità e – nonostante la mia piena disponibilità ad affiancare un eventuale sostituto che avesse accettato l’incarico – nessuno ha accolto l’invito a svolgere il compito. Pertanto, dopo un nuovo confronto avvenuto con il Consiglio Direttivo e tenuto presente che NON vi è incompatibilità alcuna in quanto il Comune NON svolge alcuna attività di vigilanza nei confronti della Pro Loco che persegue esclusivamente finalità di promozione turistica e NON elargisce contributi economici alla nostra Associazione (che sarebbero comunque consentiti qualora l’erogazione fosse sotto il 10% delle entrate totali – tuttavia non è il caso della nostra Pro Loco che non ha usufruito di sovvenzione alcuna da parte del Comune) che, invece, ha sempre vissuto di finanze e forze proprie.