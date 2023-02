Mondovì, costituita la nuova Commissione Mense

Nei giorni scorsi si è ufficialmente costituita la nuova Commissione Mense del Comune di Mondovì, l’organismo che ha il compito di vigilare sulla corretta gestione del servizio mensa erogato nelle scuole cittadine. Un ruolo di controllo svolto in collaborazione con gli uffici comunali e le istituzioni scolastiche, pensato per garantire qualità organolettica e salubrità dei singoli pasti erogati nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Sette i membri che la compongono che rimarranno in carica per l’intero mandato amministrativo, e nei dettagli: il dirigente del Dipartimento Istruzione del Comune di Mondovì o un suo delegato; un esperto designato dal sindaco; il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Mondovì 1 o un suo delegato; due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio dell’Istituto Comprensivo Mondovì 1 (di cui uno in rappresentanza degli alunni iscritti alla scuola secondaria di 1° grado); il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Mondovì 2 o un suo delegato; due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio dell’Istituto Comprensivo Mondovì 2 (di cui uno in rappresentanza degli alunni iscritti alla scuola secondaria di 1° grado); un esperto designato dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell’A.S.L. CN1.

Il sindaco di Mondovì Luca Robaldo e l’assessora all’Istruzione Francesca Bertazzoli hanno personalmente designato, quale membro esperto della Commissione, la giornalista Debora Sattamino. «Ringraziamo innanzitutto Debora per la disponibilità mostrata. Crediamo che il suo profilo risponda al meglio ai requisiti richiesti dal ruolo, amalgamando competenza, passione ed esperienza. Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte dal 2003, da diversi anni valorizza i prodotti tipici locali, le ricette della tradizione e i ristoranti più autentici del nostro territorio attraverso articoli, apposite rubriche e pubblicazioni editoriali. Siamo sicuri che il suo sguardo esterno, lucido e competente, possa rappresentare un valore aggiunto per l’intera Commissione a cui auguriamo fin da ora buon lavoro. Il servizio mensa rappresenta un elemento importante della quotidianità scolastica ed è quindi un dovere dell’Amministrazione vigilare, anche attraverso l’attività di controllo esercitata dalla Commissione, affinché il servizio venga erogato nel migliore dei modi».