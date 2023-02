Promuovere il benessere familiare: l’esperienza della rete nazionale dei Comuni amici della famiglia” a Mondovì

Il prossimo 23 febbraio il circolo monregalese del Partito democratico - in collaborazione con la minoranza consiliare di centro sinistra - organizza un convegno dal titolo “Promuovere il benessere familiare: l’esperienza della rete nazionale dei Comuni amici della famiglia”, che si terrà a Mondovì presso la sala comunale delle conferenze “Luigi Scimè” con orario 17.45-19.30.

Il convegno si propone di presentare e far conoscere alla cittadinanza e a coloro che, a vario titolo, operano nell’ambito della società e del territorio monregalese, l’interessante realtà della “Rete dei Comuni amici delle famiglie, che - nata nel 2017 ad iniziativa della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Alghero e dell’Associazione Nazionale Famiglie numerose - va ramificandosi in varie regioni d’Italia. Essa riunisce già oltre un centinaio di Comuni - tra cui, in Piemonte, Druento e Torino - che intendono promuovere nei propri territori politiche di sostegno al benessere delle famiglie sulla base delle esperienze e competenze sviluppate dalla Provincia autonoma di Trento.

All’incontro parteciperanno, in qualità di relatori, la consigliera regionale Monica Canalis, Mimmo Lucà, attualmente Presidente del Consorzio Intercomunale di Servizi (Cidis) tra i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera; Silvio Ribero, presidente del forum delle famiglie provinciale e della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale famiglie numerose. In collegamento da Alghero, interverranno Filomena Cappiello e Mauro Ledda, coordinatori del Network nazionale dei Comuni amici della famiglia.

Sarà l’occasione per un confronto circa la possibilità che il Comune di Mondovì avvii un percorso finalizzato all’acquisizione della certificazione di “Comune amico della famiglia”.

Programma

17.45 - Saluti e introduzione

18.00 - coniugi Ledda : Presentazione della rete dei Comuni amici della famiglia

18.15 - Mimmo Lucà: L’esperienza di un consorzio di Comuni aderente al Network

18.30 - Monica Canalis: Il ruolo della politica e della Regione nella rete dei Comuni amici della famiglia;

18.45 - Silvio Ribero: Richieste e bisogni delle famiglie oggi e potenzialità delle reti territoriali

19.00 - Domande e risposte

19.25 - Conclusioni