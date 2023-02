Proseguono con entusiasmo gli incontri dell'ABC a San Michele Mondovì

Sono ripresi, presso il teatro comunale “Piter Pecchenino”, gli incontri de l’abc, l’aiuola botanica comunale di San Michele Mondovì.

Lo scorso giovedì 9 febbraio, in una platea parzialmente gremita ma molto interessata e partecipe, è intervenuto da Borgo San Dalmazzo il giardiniere Franco Ramero. Il tema della serata, proposto dallo stesso ospite, è stato “I giardini d’inverno”, una realtà da non confondere con le strutture tipo le arancere o le limonaie, dove si ricoverano le piante che non potrebbero stare all’aperto durante i climi più rigidi.

Al contrario, l’ospite ha voluto parlare di aree adornate da alberi o arbusti solitamente belli d’inverno, grazie ai colori e ai profumi delle loro cortecce, ai fiori, alle bacche o semplicemente perché sempreverdi: tutte piante testate dal nostro giardiniere, abituate ai nostri climi alpini e più durature resistenti rispetto a quelle delle altre stagioni.

Franco Ramero ha raccontato della sua trentennale esperienza nel settore, ricordando come proprio negli ultimi dieci anni si è appassionato a “riscrivere” l’inverno, che da noi dura quattro o cinque mesi, evitando, in un tempo così lungo, di limitarsi a ricoverare le piante in una serra.

Dopo aver presentato una vasta carrellata di piante, Ramero ha deliziato il pubblico con immagini bellissime e coloratissime di giardini inglesi, con le loro Winter Walk (passeggiate invernali), strutture molto presenti all’estero ma poco conosciute in Italia, dove abbiamo tanti giardini pubblici ma, nella stagione fredda, sono sfioriti e poveri di colori. Insomma, una realtà ben diversa dalle creazioni del Sig. Ramero, che ha mostrato foto davvero spettacolari dei suoi giardini invernali.

Lui è convinto che le piante debbano essere lasciate crescere senza troppi interventi, in quanto, a suo dire, occorre lasciare che la natura faccia il suo corso e, salvo rare eccezioni, non è necessario potarle. Sempre in base a queste convinzioni, è favorevole a lasciare i fiori secchi anche d’inverno, permettendo che gli stessi ne svolgano una funzione protettiva.

Ramero ha risposto a tante domande, proposte sia dai relatori dell’abc, sia dal pubblico presente in sala, confessando di non avere la pretesa d’insegnare, ma la volontà di trasmettere le sue esperienze in un settore, la botanica, che richiede sicuramente conoscenza, capacità e tanta passione, che certamente non gli manca.

La serata è filata via veloce e piacevole, in un misto di spiegazioni e racconti di vita che il giardiniere Franco Ramero ha saputo sciorinare in semplicità, tenendo sempre vivo l’interesse.

Al termine, l’abc ha omaggiato i presenti con le proprie bustine di erbe aromatiche, a suo tempo raccolte nell’aiuola botanica e ha preannunciato i prossimi incontri, che seguiranno una regolare cadenza mensile.