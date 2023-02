“Roero per tutti”: nella Sinistra Tanaro prende forma il progetto a favore dell’inclusività turistica

Il progetto "Roero per tutti" propone un’importante fase formativa volta a migliorare l’accoglienza delle persone disabili, destinata alle attività imprenditoriali, agli studenti e alle persone interessate al tema.

Il progetto "Roero per tutti", promosso dall’Unione Colline del Riddone, rappresentata dal Comuni di Piobesi d’Alba e Corneliano d’Alba, su ideazione dello StudioEco Architettura di Alba, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT, prevede, fra le prime azioni, la creazione di un portale dedicato che vuole diventare uno strumento in grado di raccogliere e quindi poter fornire tutte le informazioni inerenti le caratteristiche di accessibilità di un determinato luogo (sia architettonico, artistico, paesaggistico legato ad attività outdoor, sia a carattere commerciale, ristorativo o ricettivo), in modo che ciascuno possa valutarlo in base alle proprie necessità e/o alle diverse esigenze dettate dalle diverse disabilità (motoria, visiva, uditiva, sensoriale, cognitiva), quindi compiere in completa serenità il proprio viaggio o la semplice gita fuori porta evitando sorprese.

In un’ottica di ottimizzazione delle risorse, si partirà dalla valorizzazione del "già esistente" sul territorio: le informazioni del portale andranno a vantaggio anche di fasce sociali come gli anziani, o le famiglie coi bambini piccoli, così da mettere al centro dell’esperienza turistica la persona, con i suoi bisogni e interessi, favorendo, in ogni età della vita e indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche la voglia di scoprire e di compiere un’esperienza di turismo immersiva.

L’Accessibilità

"Roero per tutti" sostiene un concetto di accessibilità che include proposte turistiche che vanno incontro ad esigenze diverse innalzando dunque la qualità dei servizi sul territorio: dai trasporti ai musei, dalla ricettività alla ristorazione, dai percorsi allo sport.

Partirà a breve un’importante fase formativa volta a migliorare l’accoglienza delle persone disabili, destinata alle attività imprenditoriali, agli studenti e alle persone interessate al tema.

Il percorso formativo ha l’obiettivo di illustrare i concetti di "Turismo per Tutti" come potenziale anche dal punto di vista economico, e andare oltre la tematica delle barriere architettoniche e arrivare a intendere e promuovere una effettiva possibilità di fruizione “universale” dei beni e dei servizi comuni.

Si tratta di un’occasione specifica per ampliare le proprie conoscenze e approfondire i vari temi legati alla disabilità, dai fondamenti e alle peculiarità, ai luoghi comuni agli aspetti relazionali e le buone prassi di accoglienza per tutti.

Il Turismo per tutti è una delle nuove frontiere per un’accoglienza più qualificata attenta ed equa, per poter affrontare il tema occorre comprendere del fenomeno i principi e la filosofia dell’approccio inclusivo, elementi base per una buona fruibilità turistica.

Il corso di formazione

Attraverso il corso si forniranno inoltre, indicazioni sul sito web Roero per Tutti, e si esamineranno alcuni strumenti operativi utili per la propria attività.

La formazione sarà curata dall’Istituto Italiano per il Turismo per Tutti, associazione impegnata nella promozione, nella diffusione e nell’attuazione di una concreta "cultura dell’accessibilità turistica".

La proposta formativa è gratuita e aperta a tutti gli interessati, si articola in 16 ore di lezione, 12 a distanza tramite piattaforma web 4 in presenza e suddivise in 4 moduli da 4 ore ognuno in modo da affrontare in modo esaustivo le diverse tematiche, al completamento di tutti i moduli sarà conferito un attestato di partecipazione.

Il calendario del corso

Lunedì 27 febbraio h 14-18 – online

Lunedì 6 marzo h 14-18 - online

Lunedì 13 marzo h 14-18 - online

Lunedì 27 marzo h 9-13 – in presenza

Il programma del corso



1. MODULO DIDATTICO INTRODUTTIVO - 4 ORE

Disabilità ed esigenze - (2 ore)

Accessibilità strutturale e percettiva (2 ore)



2. TURISMO PER TUTTI - 4 ORE

Turismo per Tutti: la nuova frontiera - (2 ore)

Video formativi sull’accoglienza inclusiva - (2 ore)



3. COMUNICAZIONE TURISTICA INCLUSIVA - 4 ORE

Accessibilità e strumenti di comunicazione turistica - (2 ore)

Comunicare l’accessibilità: cosa, dove e come lo dico. La scheda di autorivelazione - (2 ore)



4. PROVA ESPERIENZIALE - 4 ORE

Si tratta di una mezza giornata di lezione interattiva ed immersiva in presenza, che permetterà ai partecipanti al corso di interfacciarsi con persone con disabilità in un contesto reale permettendo loro di venire a contatto con una realtà del territorio.

Modalità di partecipazione

On line, per i primi tre incontri

In presenza presso il Salone Polifunzionale del Comune di Piobesi d’Alba in Piazza San Pietro 17.

Per informazioni e per l’adesione agli incontri occorre inviare una mail all’Unione Colline del Riddone: amministrazione@collinedelriddone.it.