Un successo di maschere e coriandoli il Carnevale di San Michele Mondovì

E' stato un successo di maschere e colori il Carnevale di San Michele Mondovì, organizzato dalla pro loco sanmichelese e dall'Oratorio di Torre San Michele.

"Desideriamo ringraziare i numerosi bimbi che,, accompagnati dalle famiglie hanno partecipato all'evento lo scorso sabato 11 febbraio," - commentano gli organizzatori - il Comune che ha patrocinato l'iniziativa, la Parrocchia, la Fondazione CRC e l'ATL del Cuneese".

L'evento si è svolto in piazza Umberto I con musica, giochi e gustose bugie per merenda .

"Mi fa piacere - dichiara il sindaco Domenico Michelotti - che sia nata una bella sinergia tra Pro Loco e Parrocchia. Come si dice: 'una forza lavoro in più'. Vorrei ringraziare tutti quanti, specialmente quella marea di bambini e i loro familiari che hanno saputo dare un tocco di colore e di allegria formidabili. Carnevale è una festa che unisce e fa divertire e San Michele, in questo senso, la sa lunga. Ora non è più come due anni fa, ma le normative da rispettare sono comunque sempre più stringerti per gli organizzatori, quindi grazie davvero per quanto è stato fatto. E' stato bello vedere tanti genitori che hanno accompagnato i figli in piazza per il Carlevè, mascherandosi anch'essi. L'importante è trasmettere l'entusiamo e la voglia di vivere in semplicità questa festa così bella e senza pregiudizi."