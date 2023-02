L'auto intercettata dal targa system, Polizia Locale di Bra esegue ordine di arresto in carcere

Un ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, è stata notificata questa mattina dalla Polizia Locale braidese a un 30enne pregiudicato originario della Sicilia.

Il transito dell’automobile in uso all’uomo non è sfuggito alle telecamere per la lettura delle targhe presenti in città: immediatamente è sopraggiunto l’alert alla centrale operativa di via Moffa di Lisio e pochi istanti dopo il veicolo è stato intercettato nell’Oltreferrovia da una pattuglia della Polizia Locale.

Dai successivi controlli è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per truffa e pertanto è stato condotto presso il Comando di via Moffa di Lisio per la notifica del provvedimento.