A Castiglione Tinella si presenta il romanzo di Filippo Larganà

Domenica 19 febbraio, alle ore 17 a Castiglione Tinella, si presenta il libro d’esordio del giornalista canellese Filippo Larganà “Romanzo delle tre righe”.

L’autore racconterà del suo romanzo dialogando con Marcello Manzo nel bellissimo spazio culturale “Il Fauno”, che si trova nel centro storico del paese, in via Umberto I. E’ il secondo appuntamento che viene accolto da questo luogo di cultura che sta vivendo una rinascita, dopo essere stato sicuro riferimento per attività musicali e letterarie negli anni Settanta del secolo scorso, quando era protagonista anche il regista-attore Sandro Bobbio.

L’ingresso alla presentazione del libro è libero ma è bene prenotarsi al numero telefonico 329.0494380. L’evento è organizzato da Biblioteca, Associazione Contessa di Castiglione, Bottega del vino Moscato e Comune.